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Нужно ли усилить карантин в Украине из-за дельта-штамма COVID-19 — иммунолог

Медик считает, что дополнительных ограничений для украинцев пока вводить не стоит

сегодня, 18:55
Автор:

Вечканова Елена

Из-за новых, более усиленных мутаций коронавируса мир может оказаться на пороге новой вспышки пандемии. Обнаружен дельта-штамм, ранее известный как "индийский", и в Украине. Однако, по мнению иммунолога Андрея Волянского, усиления карантина в стране не требуется, передает "Украина 24".

Нужно ли усилить карантин в Украине из-за дельта-штамма COVID-19 — иммунолог

Иммунолог рассказал, нужно ли усилить карантин в Украине. Фото из открытых источников

Специалист считает, что украинская эпидемиологическая ситуация кардинально отличается от российской. Несмотря на то, что в РФ фиксируется постоянное увеличение количества подхвативших "корону", украинцы находятся в относительной безопасности, говорит Волянский.

По словам иммунолога, в нашей стране гораздо больше людей уже переболели COVID-19, нежели в России. Это значит, что они имеют природный иммунитет к вирусу. Также дельта-штамм хоть и является более заразным, но особых осложнений при протекании болезни не демонстрирует, уверяет врач.

В подтверждение своих слов Андрей Волянский приводит ситуацию в Великобритании. За почти два месяца, с начала мая, ежедневная заболеваемость среди британцев возросла с двух до около 16 тысяч людей. По словам специалиста, даже при такой статистики всплеска летальных исходов среди коронавирусных пациентов местные врачи не фиксируют.

Иммунолог считает, что для дельта-штамма даже вакцинация (чаще всего одной дозой, а не двумя) не является слишком сильной преградой. Однако клиническая картина заболевания демонстрирует минимум осложнений. Поэтому Волянский считает, что дельта-подвид вируса является легкой формой заболеваний, и, значит, серьезных причин для усиления карантинных ограничений в Украине нет.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали, что врач рассказал про самые распространенные симптомы, характерные для дельта-штамма коронавируса. Подробности читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, каким образом чаще всего передается данный штамм заболевания.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/10984-immunolog-o-shtamme-delta-eto-bolee-legkaya-forma-koronavirusa
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