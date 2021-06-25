Нужно ли усилить карантин в Украине из-за дельта-штамма COVID-19 — иммунолог

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Вечканова Елена
Из-за новых,
более усиленных мутаций коронавируса мир может оказаться на пороге новой
вспышки пандемии. Обнаружен дельта-штамм, ранее известный как "индийский", и в
Украине. Однако, по мнению иммунолога Андрея Волянского, усиления карантина в
стране не требуется, передает "Украина 24".
Иммунолог рассказал, нужно ли усилить карантин в Украине. Фото из открытых источников
Специалист
считает, что украинская эпидемиологическая ситуация кардинально отличается от
российской. Несмотря на то, что в РФ фиксируется постоянное увеличение количества
подхвативших "корону", украинцы находятся в относительной безопасности, говорит
Волянский.
По словам
иммунолога, в нашей стране гораздо больше людей уже переболели COVID-19, нежели в России. Это значит, что они имеют природный иммунитет к вирусу. Также дельта-штамм хоть и
является более заразным, но особых осложнений при протекании болезни не
демонстрирует, уверяет врач.
В подтверждение
своих слов Андрей Волянский приводит ситуацию в Великобритании. За почти два
месяца, с начала мая, ежедневная заболеваемость среди британцев возросла с двух
до около 16 тысяч людей. По словам специалиста, даже при такой статистики
всплеска летальных исходов среди коронавирусных пациентов местные врачи не фиксируют.
Иммунолог
считает, что для дельта-штамма даже вакцинация (чаще всего одной дозой, а не двумя)
не является слишком сильной преградой. Однако клиническая картина заболевания
демонстрирует минимум осложнений. Поэтому Волянский считает, что дельта-подвид
вируса является легкой формой заболеваний, и, значит, серьезных причин для
усиления карантинных ограничений в Украине нет.
Напомним, ранее "Комментарии"
информировали, что врач рассказал про самые распространенные симптомы,
характерные для дельта-штамма коронавируса. Подробности читайте в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, каким образом чаще всего передается данный штамм заболевания.
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