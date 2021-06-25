Со слов главного медработника штата Новый Южный Уэльс Керри Чанта, Дельта-вариант коронавирусного заболевания способен передаваться за несколько секунд. Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на ABC NEWS.

Как передается штамм коронавируса Дельта - фото из открытых источников

Специалист утверждает, что человеку потребовалось несколько секунд, чтобы заразиться коронавирусом, когда незнакомец прошел мимо, совершая покупки в одном из магазином города. И хоть эксперты не увидели конкретную точку пересечения двух людей, им удалось выяснить, что те находились на двадцатиметровом расстоянии от друг друга. Поэтому, подозревают специалисты, они пересеклись.

Вирусолог Университета Гриффита Лара Эрреро сообщила, что таким образом и вправду можно инфицироваться COVID, но для этого необходимо, чтобы вирус "задержался в воздухе".

"Данные на сегодня позволяют предположить, что если бы это был выходной штамм, уханьский, он бы не передался так быстро. И у штамма Альфа было бы меньше шансов, но Дельта, безусловно, выглядит так, будто это сегодня штамм, который передается быстрее всего", — сообщила вирусолог.

Ранее портал "Комментарии" писал, что вследствие недавно выявленного на территории Украины "индийского" ("Дельта") штамма коронавируса в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) дали несколько рекомендаций, которые помогут его сдержать. По отдельному поручению СНБО в Минздраве подготовят варианты карантинных мероприятий из-за случаев штамма Дельта, зафиксированных в стране. Предложения должны быть готовы до 25 июня. Главный санврач Игорь Кузин подчеркнул, чтобы снизить риск распространения данной мутации коронавируса, правительство страны поддержало внедрение карантинных мероприятий.





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