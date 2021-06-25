logo
Русский Українська

BTC/USD

34464.31

ETH/USD

1968.63

LTC/USD

134.53

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Как передается штамм коронавируса Дельта
commentss НОВОСТИ Все новости

Как передается штамм коронавируса Дельта

Специалисты предполагают, что новый вариант COVID распространяется гораздо быстрее других

сегодня, 08:33
Автор:

Елизавета Черных

Со слов главного медработника штата Новый Южный Уэльс Керри Чанта, Дельта-вариант коронавирусного заболевания способен передаваться за несколько секунд.  Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на ABC NEWS.

Как передается штамм коронавируса Дельта

Как передается штамм коронавируса Дельта - фото из открытых источников

Специалист утверждает, что человеку потребовалось несколько секунд, чтобы заразиться коронавирусом, когда незнакомец прошел мимо, совершая покупки в одном из магазином города. И хоть эксперты не увидели конкретную точку пересечения двух людей, им удалось выяснить, что те находились на двадцатиметровом расстоянии от друг друга. Поэтому, подозревают специалисты, они пересеклись. 

Вирусолог Университета Гриффита Лара Эрреро сообщила, что таким образом и вправду можно инфицироваться COVID, но для этого необходимо, чтобы вирус "задержался в воздухе".  

"Данные на сегодня позволяют предположить, что если бы это был выходной штамм, уханьский, он бы не передался так быстро. И у штамма Альфа было бы меньше шансов, но Дельта, безусловно, выглядит так, будто это сегодня штамм, который передается быстрее всего", — сообщила вирусолог.  

Ранее портал "Комментарии" писал, что вследствие недавно выявленного на территории Украины "индийского" ("Дельта") штамма коронавируса в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) дали несколько рекомендаций, которые помогут его сдержать.  По отдельному поручению СНБО в Минздраве подготовят варианты карантинных мероприятий из-за случаев штамма Дельта, зафиксированных в стране. Предложения должны быть готовы до 25 июня. Главный санврач Игорь Кузин подчеркнул, чтобы снизить риск распространения данной мутации коронавируса, правительство страны поддержало внедрение карантинных мероприятий.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://healthy.24tv.ua/ru/dostatochno-neskolkih-sekund-avstralii-rasskazali-peredaetsja_n1666914
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ