Вследствие недавно выявленного на территории Украины "индийского" ("Дельта") штамма коронавируса в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) дали несколько рекомендаций, которые помогут его сдержать. Список первоочередных мероприятий обнародовала пресс-служба Минздрава, пишет УНИАН.

В СНБО дали рекомендации по борьбе с "индийским" штаммом COVID - фото из открытых источников

Для населения СНБО рекомендует за 48 часов сдавать ПЦР-тест для въезда из Индии, Португалии, России и Великобритании, ПЦР-тест на пунктах пропуска с оккупированных территорий ОРДЛО и Крыма. Также среди рекомендаций — применение средств индивидуальной защиты, а также вакцинация против коронавируса.

Государственным учреждением в СНБО рекомендуют усилить отслеживание контактов с инфицированными гражданами, усовершенствовать протоколы лечения, усилить лабораторную составляющую для выявления нового варианта вируса "Дельта", а также ускорить темпы прививания населения.

Напомним, что по отдельному поручению Совета национальной безопасности и обороны в Минздраве подготовят варианты карантинных мероприятий из-за случаев штамма "Дельта", зафиксированных в стране. Предложения должны быть готовы до 25 июня. Отмечается, что на территории страны уже обнаружили два случая заболевания ковид, вызванные вариантом "Дельта".

Ранее портал "Комментарии" писал, что ученые Оксфордского университета сообщили, что начали изучать противопаразитарный препарат "Ивермектин" как возможное средство для лечения COVID-19. Как известно, "Ивермектин" широко используется в некоторых странах мира как препарат для лечения коронавируса. Однако пока нет достоверных подтверждений его реальной эффективности именно в борьбе с COVID-19.

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