Новый штамм коронавируса: в Украине обновят тест-системы

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Мокрик Анастасия
До конца текущего года в
Украине появятся обновленные тесты на коронавирус, которые будут ориентированы
на выявление нового штамма болезни. Об
этом сегодня, 22 декабря, во время брифинга сообщил главный государственный
санитарный врач Украины Виктор
Ляшко.
ФОТО: Из открытых источников
После заявления Великобритании об обнаружении нового штамма вируса, ВОЗ порекомендовал всем странам пересмотреть тест-системы на выявление этого заболевания. Виктор Ляшко заявил, что те тесты, которые есть в Украине на сегодняшний день, уже способны выявлять мутировавший вирус у людей. Это связано с тем, что изначально ВОЗ рекомендовал делать тесты со встроенным свойством определения РНК. По словам медика, в конце этого месяца пройдет собрание всех производителей ПЦР-тестов и поставщиков для того, чтобы уведомить их о некоторых изменениях праймеров. Обновленные тесты должны будут определять наличие белка нового штамма вируса.
В
стране также будет усилено тестирование на коронавирус. Виктор Ляшко отметил,
что сейчас очень важно убедиться в том что мутировавший вирус не распространяется в Украине.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что новый штамм коронавируса уже зафиксирован в Украине, а также о том, что ЦОЗ Украины рассказал, для кого опасен новый "британский" штамм коронавируса.
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