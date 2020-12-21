Новый штамм коронавируса уже зафиксировано в Украине — врач-инфекционист

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Вечканова Елена
Некоторые из украинских пациентов уже успел подцепить новый штамм коронавируса, что распространился из Великобритании. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил врач-инфекционист Виктор Петров.
Новый штамм коронавируса намного заразнее предыдущего. Фото из свободных источников
Убедиться в соответствии штамма вируса врач смог благодаря наличию специальной медицинской страховки, которую имеют граждане стран-членов Европейского Союза.
По словам инфекциониста, случаи болезни с новым видом коронавируса зафиксированы на Закарпатье.
Также Виктор Петров абсолютно убежден в том, что вирус мутирует естественным путем, без человеческого вмешательства. Медик сравнивает изменение COVID-19 с гриппом или гепатитом С. Теперь, например, определить вероятность наличия коронавируса в организме вряд ли удастся из-за отсутствия запахов. Болезнь прекращает влиять на особенности обоняния, зато жестче поражает легкие.
Справка. Новый штамм коронавируса называется "VUI 202012/01" (сокращение от "Variant Under Investigation"). Он менялся уже несколько раз, но ключевой стала мутация N501Y. По предварительным выводам ученых, через большую устойчивость этим вирусом может заразиться еще большее количество людей. Всемирная Организация Здравоохранения уже призвала европейские государства усилить все карантинные меры для предотвращения глобального распространения болезни.
Предварительно издание "Комментарии" информировало о том, что Саудовская Аравия закрывает границы из-за распространения нового штамма COVID-19.
Кроме того, на портале можно узнать, как обнаружение нового вида коронавируса повлияет на Великобританию и Brexit.
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