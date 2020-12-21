kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.12.2020

BTC/USD

22972.01

ETH/USD

614.47

LTC/USD

107.54

НБУ 21.12.2020

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Новый штамм коронавируса уже зафиксировано в Украине — врач-инфекционист
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый штамм коронавируса уже зафиксировано в Украине — врач-инфекционист

По мнению врача, этот штамм вируса гораздо опаснее и распространяется быстрее

сегодня, 17:10
Автор:

Вечканова Елена

Некоторые из украинских пациентов уже успел подцепить новый штамм коронавируса, что распространился из Великобритании. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил врач-инфекционист Виктор Петров.

Новый штамм коронавируса уже зафиксировано в Украине — врач-инфекционист

Новый штамм коронавируса намного заразнее предыдущего. Фото из свободных источников

"Один из таких примеров — мой пациент Николай. Он работник, ездит из Украины в Чехию и обратно. И он уже переболел новым штаммом, о котором заявила Великобритания. Когда речь шла о верификации этого, то Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании", — сообщил Петров.

Убедиться в соответствии штамма вируса врач смог благодаря наличию специальной медицинской страховки, которую имеют граждане стран-членов Европейского Союза.

По словам инфекциониста, случаи болезни с новым видом коронавируса зафиксированы на Закарпатье.

Также Виктор Петров абсолютно убежден в том, что вирус мутирует естественным путем, без человеческого вмешательства. Медик сравнивает изменение COVID-19 с гриппом или гепатитом С. Теперь, например, определить вероятность наличия коронавируса в организме вряд ли удастся из-за отсутствия запахов. Болезнь прекращает влиять на особенности обоняния, зато жестче поражает легкие.

Справка. Новый штамм коронавируса называется "VUI 202012/01" (сокращение от "Variant Under Investigation"). Он менялся уже несколько раз, но ключевой стала мутация N501Y. По предварительным выводам ученых, через большую устойчивость этим вирусом может заразиться еще большее количество людей. Всемирная Организация Здравоохранения уже призвала европейские государства усилить все карантинные меры для предотвращения глобального распространения болезни.  

Предварительно издание "Комментарии" информировало о том, что Саудовская Аравия закрывает границы из-за распространения нового штамма COVID-19.

Кроме того, на портале можно узнать, как обнаружение нового вида коронавируса повлияет на Великобританию и Brexit.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/6686-novyy-shtamm-koronavirusa-popal-v-ukrainu-vrach-rasskazal-podrobnosti
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ