"Новый повод для истерики": Комаровский рассказал о мутировавшем коронавирусе (ВИДЕО)

В связи с выявлением нового штамма коронавируса в мире началась еще одна волна паники. Украинский врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Комаровский записал на свой Youtube-канал новое видео на эту тему.

ФОТО: Из открытых источников

Медик сразу заявил, что ему вовсе непонятна паника людей из-за нового штамма, так как мутации вирусов были всегда и это вовсе не новинка в мире медицины. Однако реакция людей на происходящее оказалась вовсе не спокойной.

Создается впечатление, что кто-то там наверху очень заинтересован в том, чтобы мы все постоянно находились в истерическом состоянии, — говорит Комаровский.

По словам Евгения, в последние недели он заметил, что в Украине стало намного спокойнее, если говорить о теме коронавируса. Люди стали чуть меньше паниковать и понемногу приходить в себя. К тому же велись постоянные разговоры о вакцинации. Однако это спокойствие, которого было очень тяжело добиться, было нарушено известием о новом штамме.

Давайте подумаем, не каждая мутация говорит о том, что вирус меняется. Вакцина не создается против какого-то одного фрагмента или молекулы вируса и не действует исключительно на него. Таким образом смело можно сказать, это не повлияет на вакцинацию, — заверяет медик.

Кроме того известно, что эта мутация не делает вирус более опасным для человека. Комаровский считает, что есть некие явления, которые простые люди не понимают и в этой истории, как ни крути, замешана политика. А все коронавирусные решения не столько медицинские, как политические.

Доктор посоветовал украинцам не пренебрегать использованием медицинских масок и не находиться, по возможности в общественных местах. Что касается масок, то нужно следить, чтобы она всегда закрывала и рот и нос. Эти простые правила помогут вам защитить себя от вирусов.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что врачи рассказали, что делать, если у вас аллергия на вакцину от COVID-19, а также о том, что Украина получит самую "слабую" вакцину от Сovid-19.



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