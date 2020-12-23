"Новый повод для истерики": Комаровский рассказал о мутировавшем коронавирусе (ВИДЕО)

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Мокрик Анастасия
В связи с выявлением нового штамма коронавируса в мире
началась еще одна волна паники. Украинский врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских
наук, писатель и телеведущий Евгений Комаровский записал на
свой Youtube-канал новое видео на эту тему.
ФОТО: Из открытых источников
Медик сразу заявил,
что ему вовсе непонятна паника людей из-за нового штамма, так как
мутации вирусов были всегда и это вовсе не новинка в мире медицины. Однако
реакция людей на происходящее оказалась вовсе не спокойной.
По словам Евгения,
в последние недели он заметил, что в Украине стало намного спокойнее, если
говорить о теме коронавируса. Люди стали чуть меньше паниковать и понемногу
приходить в себя. К тому же велись постоянные разговоры о вакцинации. Однако
это спокойствие, которого было очень тяжело добиться, было нарушено известием о новом штамме.
Давайте подумаем,
не каждая мутация говорит о том, что вирус меняется. Вакцина не создается
против какого-то одного фрагмента или молекулы вируса и не действует
исключительно на него. Таким образом
смело можно сказать, это не повлияет на вакцинацию, — заверяет
медик.
Кроме того
известно, что эта мутация не делает вирус более опасным для человека. Комаровский
считает, что есть некие явления, которые простые люди не понимают и в этой
истории, как ни крути, замешана политика. А все коронавирусные решения не
столько медицинские, как политические.
Доктор посоветовал украинцам не пренебрегать использованием медицинских масок и не находиться, по возможности в общественных местах. Что касается масок, то нужно следить, чтобы она всегда закрывала и рот и нос. Эти простые правила помогут вам защитить себя от вирусов.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что врачи рассказали, что делать, если у вас аллергия на вакцину от COVID-19, а также о том, что Украина получит самую "слабую" вакцину от Сovid-19.
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