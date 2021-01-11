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Главная Новости Общество медицина Неприятное последствие коронавируса: медики рассказали, как болезнь влияет на волосы
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Неприятное последствие коронавируса: медики рассказали, как болезнь влияет на волосы

Пациенты с коронавирусом могут пострадать от выпадения волос как во время болезни, так уже и после выздоровления

сегодня, 17:03
Автор:

Вечканова Елена

Интенсивное выпадение волос может быть одним из последствий коронавируса. К таким выводам пришли ведущие индийские врачи, исследуя влияние COVID-19 на общую нервную систему человека.

Неприятное последствие коронавируса: медики рассказали, как болезнь влияет на волосы

Коронавирус может стимулировать выпадение волос. Фото из открытых источников

По мнению специалистов, главной причиной выпадения волос остается хронический стресс. Коронавирус углубляет его еще больше, истощая иммунную систему человека.

"После любого стресса для организма, включая инфекцию COVID-19, волосы могут перейти в фазу телогена, из-за чего вероятно значительное выпадение. Обычно это начинается примерно через 2-3 месяца после заражения коронавируса и может длиться 6-9 месяцев", — утверждает врач-дерматолог Сириша Сингх.

Фаза телогена — это так называемая фаза "сна" для волос, когда происходит "линька". Во время телогеновой фазы человек может терять ежедневно от 50 до 100 прядей, но это никак не влияет на общую картину.

Впрочем, стрессы могут спровоцировать появление телогенового облысения — это выпадение волос связано обычно с шоком или травматическим событием. Коронавирус и введенный из-за него карантин являются постоянными факторами, влияющими на нервную систему. Невозможность найти работу или увидеться с родными, ограничение в финансах и т.д. — все это приводит к стрессу.

В то же время доктор Сингх отметила, что телогеновое облысение, вызванное COVID-19, в конце концов излечимо. Для этого необязательно даже обращаться за помощью к специалистам. Для начала можно попробовать придерживаться нескольких простых правил.

• Держите уровень стресса под контролем. Помните, постоянные нервотрепки только ухудшат ситуацию с выпадением волос.

• Обратите внимание на собственное питание. Если обнаружите проблемы, скорее исправьте их.

• Проконсультируйтесь с семейным врачом относительно приема витаминов. Добавки, содержащие биотин, цинк, некоторые аминокислоты и пептиды помогут укрепить волосы и остановить его бесконтрольное выпадения.

• Не забывайте регулярно мыть и расчесывать волосы. Но не стоит делать это слишком часто, чтобы не повредить структуру прядей.

Ранее "Комментарии" рассказывали, каким образом цвет волос человека может влиять на болезни, которые случаются с ним чаще всего.

Также на портале можно узнать, опасен ли новый штамм коронавируса, обнаруженный в Японии.


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Источник: https://www.thehealthsite.com/beauty/hair-loss/pandemic-triggering-dramatic-hair-loss-tips-to-tackle-the-problem-790325/
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