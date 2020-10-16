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Главная Новости Общество медицина У блондинов - гастрит, шатены - аллергики, а брюнеты больше мерзнут - как цвет волос влияет на болезни
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У блондинов - гастрит, шатены - аллергики, а брюнеты больше мерзнут - как цвет волос влияет на болезни

А обладательницы длинных волос более стрессоустойчивы - они спокойны и ценят душевный покой

сегодня, 00:19
Автор:

Дмитрий Симоненко

Если вы считаете, что натуральный цвет волос не может рассказать о предрасположенности к болезням, вы ошибаетесь. Относительно недавно ученые установили, что между оттенком волос и различным болезнями есть некоторая связь. Примите это как дань, ведь данный факт объясняется тем, что каждый цвет волос соответствует определенному генетическому набору. Об этом расскажет медицинский портал medicina.ua.

У блондинов - гастрит, шатены - аллергики, а брюнеты больше мерзнут - как цвет волос влияет на болезни

Фото: ikirov.ru

Так, известно, что белокурые пряди, не только символ красоты, но к сожалению, и свидетельство того, что блондины более, чем брюнеты и шатены склонны получить рак кожи. Это связано с тем, что у них вырабатывается меньше меланина, который защищает покров от вредного воздействия солнца. Кроме того, обладатели светлых волос более уязвимы психически и порог чувствительности у них значительно ниже, чем у остальных светотипов – кстати тоже из-за пониженного меланина. У них выше риск получить гастриты, проблемы с почками, давлением, а также в 2 раза больше шансов заработать к старости ревматизм.

А вот шатены и брюнеты более выносливы физически и психически. В то же время, они хуже, чем блондины, переносят холода и межсезонье. А также, у них чаще чем у обладателей светлых волос развивается мочекаменная болезнь и склонность к инфарктам. К тому же, большая часть аллергиков – это шатены.

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