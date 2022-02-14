Не легкая простуда: назван симптом, указывающий на тяжелую форму COVID-19

На данный момент нельзя утверждать, что коронавирусная мутация "Омикрон" — легкая простуда. Это такой же тяжелый вирус, который способен серьезно поражать легкие. Таким мнение поделился главврач одного из медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий, пишет УНИАН.

Коронавирус - фото из открытых источников

По словам специалиста, если во время инфицирования штаммом "Омикрон" температура тела не падает длительное время, есть 37,5 и выше, это может свидетельствовать о тяжелом течении заболевания. Такой признак, отметил доктор, наиболее простой.

При этом Жиравецкий добавил, что существует вариант тяжелого течения коронавируса и с низкой температурой:

"Но, опять же, очень часто пациенты думают, что если температура была три дня, а потом упала до 36,2 – все хорошо – нет, то есть на шестой, седьмой, восьмой день может снова подняться температура, и снова создать проблему, которая требует довольно часто стационарного лечения...", – отметил специалист.

Отметим, что ранее Тарас Жиравецкий спрогнозировал пик и спад коронавирусной волны в Украине. Медик считает, что "на вершине" всплеска заболеваемости в Украине могут фиксировать порядка 200 тысяч случаев инфицирования ковидом в сутки. При этом произойдет это где-то через две недели. Дальше заболеваемость будет снижаться.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения озвучили неутешительный прогноз касаемо пандемии коронавируса. В ВОЗ считают, что она еще далека от своего завершения, поскольку в мире будет появляться много новых мутаций вируса.

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