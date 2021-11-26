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Названы самые опасные профессии последних двух лет в Украине

Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы во все сферы жизни. Исследования за последние девять месяцев определили, где опаснее всего работать

сегодня, 12:50
Автор:

София Сторчак
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Статистические исследования по итогам ІІІ кварталов 2021 года показали, какие профессии считаются самыми опасными в текущем 2021 году. Ими оказались медицинские работники. Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.

Названы самые опасные профессии последних двух лет в Украине

Медработник - самая опасная профессия 2021 года

Всего от несчастных случаев/острых профессиональных заболеваний на производстве, было зарегистрировано 9 861 пострадавших, на которых были  составлены акты по форме Н-1/П (подтверждена связь с производством).  Из них 7270 человек (почти 74%) -  пострадавших в результате несчастного случая во время исполнения должностных обязанностей, оказались работниками отрасли здравоохранения. Большинство из них (7105 человек)  пострадали из-за острого профессионального заболевания в результате  инфицирования COVID -19. 

Как и в 2020 году, самыми опасными  оказались профессии медицинских сестер и братьев, среди них в 2021 году пострадали 1 968 человек.  Вторые по опасности среди медиков зарегистрированы семейные врачи, среди них — 609 пострадавших.  Следующие — младшие медицинские сестры и братья по уходу за больными, их – 554 человек, младшие медицинские сестры и братья  — 461человек,  и сестры и братья медицинские стационара — 374.

Отметим, что до начала пандемии медицинские профессии не входили в список наиболее опасных за время ведения ФССУ учета несчастных случаев и профзаболеваний. Тогда как сейчас, в случае заболевания работников учреждений здравоохранения COVID-19,  в результате выполнения должностных обязанностей,  являются острыми профессиональными заболеваниями и считаются несчастными случаями на производстве.

Ранее издание "Комментарии"  писало, что Медработники с наибольшей нагрузкой получат повышенные зарплаты.



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Источник: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/978452
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