Названы самые опасные профессии последних двух лет в Украине

Статистические исследования по итогам ІІІ кварталов 2021 года показали, какие профессии считаются самыми опасными в текущем 2021 году. Ими оказались медицинские работники. Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.

Медработник - самая опасная профессия 2021 года

Всего от несчастных случаев/острых профессиональных заболеваний на производстве, было зарегистрировано 9 861 пострадавших, на которых были составлены акты по форме Н-1/П (подтверждена связь с производством). Из них 7270 человек (почти 74%) - пострадавших в результате несчастного случая во время исполнения должностных обязанностей, оказались работниками отрасли здравоохранения. Большинство из них (7105 человек) пострадали из-за острого профессионального заболевания в результате инфицирования COVID -19.

Как и в 2020 году, самыми опасными оказались профессии медицинских сестер и братьев, среди них в 2021 году пострадали 1 968 человек. Вторые по опасности среди медиков зарегистрированы семейные врачи, среди них — 609 пострадавших. Следующие — младшие медицинские сестры и братья по уходу за больными, их – 554 человек, младшие медицинские сестры и братья — 461человек, и сестры и братья медицинские стационара — 374.

Отметим, что до начала пандемии медицинские профессии не входили в список наиболее опасных за время ведения ФССУ учета несчастных случаев и профзаболеваний. Тогда как сейчас, в случае заболевания работников учреждений здравоохранения COVID-19, в результате выполнения должностных обязанностей, являются острыми профессиональными заболеваниями и считаются несчастными случаями на производстве.

Ранее издание "Комментарии" писало, что Медработники с наибольшей нагрузкой получат повышенные зарплаты.





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