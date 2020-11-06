Медработники с наибольшей нагрузкой получат повышенные зарплаты, - Шмыгаль

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Елизавета Черных
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что одним из внедренных шагов поддержки медицинских работников со стороны правительства является доплаты медицинским работникам на 26%, 76% и 126%. Об этом он сообщил во время " Часа вопросов к правительству" 6 ноября.
Фото: Цензор. НЕТ
Премьер-министр также подчеркнул, что с сентября 2020 года правительство увеличило оклады всех без исключения медицинских работников на 25%, 50% или 75%.
Чиновник напомнил, что для обеспечения врачей достойными условиями оплаты труда, правительством еще в начале пандемии было установлено два одновременных уровня доплат для врачей, которые задействованы к борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.
Денис Шмыгаль также рассказал о повышении выплат и семейным врачам, у которых в условиях пандемии значительно увеличилась нагрузка. Премьер отметил, что тариф за одну заключенную декларацию будет увеличен с нынешних 600 гривен до 652 гривен в год.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Шмыгаль назвал условия локдауна в Украине.
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