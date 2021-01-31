Названа одна из причин снижения темпов пандемии в Украине

В последнее время в Украине фиксируют значительное снижение прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Доктор медицинских наук Ольга Голубовская объяснила, с чем это может быть связано.

почему пандемия в Украине пошла на спад / Фото: pixabay

"Сейчас многие не обращаются за медицинской помощью, и это кстати одна из причин снижения, в том числе в официальной статистике (по COVID-19 — ред.)", — отметила специалист.

Также врач подчеркнула, что в медицинских учреждениях сейчас меньше пациентов с коронавирусной инфекцией, но практически все они в тяжелом состоянии.

Отметим, что по состоянию на утро 31 января в Украине зафиксировали 3 177 новых случаев COVID-19. Больше всего больных за сутки зарегистрировали в Ивано-Франковской (337 человек), Закарпатской (217 человек) областях и Киеве (215 человек). Всего с начала пандемии в стране заболело более 1,2 млн украинцев.

К слову, в Министерстве здравоохранения призывают делать тестирование на COVID-19 при любых симптомах ОРВИ.

Напомним, ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская заявила, что при заболевании коронавирусной инфекцией нельзя медлить. По ее словам, лечить COVID-19 всеми доступными методами надо вовремя, предотвращая всеми известными методами тяжелые и критические состояния. Голубовская акцентировала внимание на том, что когда речь идет о лечении больного коронавирусом, то это не тот случай, когда стоит оттягивать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что доктор медицинских наук Ольга Голубовская предположила, что пандемия коронавируса может развиваться по трех сценариях. И самый страшный из них – ежегодный рост смертности.

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