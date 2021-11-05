Назван самый безвредный алкогольный напиток

Некоторые алкогольные напитки в умеренном количестве могут быть даже полезны. Исследователи сравнили влияние на организм пива, вина и крепких спиртных напитков. Употребление вина вместо пива или крепких алкогольных напитков полезнее здоровью, пишет flacon-magazine. Ученые выяснили, что красное вино помогает снизить уровень плохого холестерина, а его антиоксиданты способствуют лучшему кровообращению. Выявлено, что напиток из виноградной лозы полезен пациентам с болезнью Альцгеймера, помогающей бороться с лишним весом. Но все эти преимущества можно получить, если выпивать не больше бокала в день, например, за ужином.

Алкоголь (фото из открытых источников)

Как и красное, розовое вино помогает снизить уровень холестерина и риск сердечных приступов. И да! В этом напитке меньше калорий, чем в красном вине, поэтому для тех, кто следит за их весом – это находка.

"Употребление пива и сидра влечет больший риск фибрилляции предсердий по сравнению с употреблением красного и белого вина. Наши эксперименты свидетельствуют о том, что при употреблении небольшого количества вина есть минимальный риск развития фибрилляции предсердий", – рассказывают ученые.

Напомним, в Германии ученые из Тюбингенского университета опубликовали результаты эксперимента, проведенного над пациентами с положительным Covid-тестом. Об этом сообщили в Международном журнале инфекционных заболеваний. Ученые выяснили, что, выпив некоторые напитки, можно получить положительный Covid-тест. Это касается только быстрых анализов на антиген, пишет издание "Факты". Специалисты исследовали влияние напитков, нанося на них различные жидкости. После этого ряд тестов показал наличие вируса, хотя на самом деле его не было. "Мы обнаружили, что все безалкогольные напитки, энергетические напитки, алкогольные напитки (водка, виски и бренди), минеральная бутилированная вода и газированная минеральная вода спровоцировали проявление красной тестовой полосы", — сообщают исследователи.

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