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Назальный спрей против COVID-19 может защитить от инфекции до 8 часов - исследование

Ученые из Хельсинкского университета говорят, что спрей будет дополнением к вакцинам

сегодня, 17:00
Автор:

Карина Ожерельева
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Ученые из Хельсинского университета разработали новый назальный спрей, который, как сообщается, может обеспечить защиту от COVID-19 в течение 8 часов. Об этом сообщает Fox News.

Назальный спрей против COVID-19 может защитить от инфекции до 8 часов - исследование

Женщина держит спрей назальный - Fox News

В исследовании университета сказано, что финские исследователи разработали молекулу, обладающую способностью инактивировать спаечный белок коронавируса и обеспечивающую эффективную кратковременную защиту от вируса.

В нем сказано, что клеточные культуры в чашке Петри и исследования на животных показали, что молекула TriSb92 защищает от инфекции в течение "по крайней мере, восьми часов даже в случаях высокого риска" и действует сразу после ее введения.

"TriSb92 мощно нейтрализует SARS-CoV-2 и его варианты, вызывающие беспокойство, включая штаммы Дельта и Омикрон", – пишут авторы исследования.

Лечение назальным спреем не является вакциной от COVID-19, и профессор Хельсинкского университета Калле Саксела, работающий в лаборатории вместе с Макелом, участвует в разработке финской вакцины от коронавируса для носового введения, которая, как ожидается, будет проходить клинические испытания весной.

Пара подчеркнула, что TriSb92 является "решением, дополняющим вакцины".

"Эти типы молекул, которые предотвращают инфекции, или противовирусные препараты не могут заменить вакцины для защиты населения от коронавирусной болезни", – сказал Саксела.

Саксела сообщил Gizmodo в электронном письме, что эта технология "дешевая и высокотехнологичная", но он не знает, сколько времени может потребоваться для того, чтобы спрей прошел клинические испытания.

Как сообщали ранее "Комментарии", инфекционист рассказал, кому удастся избежать заражения штаммом Омикрон.


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Источник: https://www.foxnews.com/health/anti-covid-nasal-spray-protect-against-infection-eight-hours-researchers
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