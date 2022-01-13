Назальный спрей против COVID-19 может защитить от инфекции до 8 часов - исследование

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Карина Ожерельева
Ученые из Хельсинского университета разработали новый назальный спрей, который, как сообщается, может обеспечить защиту от COVID-19 в течение 8 часов. Об этом сообщает Fox News.
Женщина держит спрей назальный - Fox News
В исследовании университета сказано, что финские исследователи разработали молекулу, обладающую способностью инактивировать спаечный белок коронавируса и обеспечивающую эффективную кратковременную защиту от вируса.
В нем сказано, что клеточные культуры в чашке Петри и исследования на животных показали, что молекула TriSb92 защищает от инфекции в течение "по крайней мере, восьми часов даже в случаях высокого риска" и действует сразу после ее введения.
Лечение назальным спреем не является вакциной от COVID-19, и профессор Хельсинкского университета Калле Саксела, работающий в лаборатории вместе с Макелом, участвует в разработке финской вакцины от коронавируса для носового введения, которая, как ожидается, будет проходить клинические испытания весной.
Пара подчеркнула, что TriSb92 является "решением, дополняющим вакцины".
Саксела сообщил Gizmodo в электронном письме, что эта технология "дешевая и высокотехнологичная", но он не знает, сколько времени может потребоваться для того, чтобы спрей прошел клинические испытания.
Как сообщали ранее "Комментарии", инфекционист рассказал, кому удастся избежать заражения штаммом Омикрон.
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