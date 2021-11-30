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Начинаем проходить пик: эксперт о ситуации с COVID-19 в Украине

При этом занятость коек в больницах достаточно велика

сегодня, 12:07
Автор:

Елизавета Черных
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В конце последнего месяца осени Украина начала проходить пик текущей коронавирусной волны. В частности, за последние семь дней в стране снизилось количество госпитализаций на 14%. Такое заявление во время брифинга сделал глава Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко, передает издание РБК-Украина. 

Начинаем проходить пик: эксперт о ситуации с COVID-19 в Украине

Коронавирус - фото из открытых источников

Эксперт отметил, что в Украине продолжает разгружаться система медицины, а в больницах сокращается число пациентов с COVID-19. 

"Больше свободных коек с кислородом, чем занятых коек с кислородом. Но занятость коек достаточно велика и так же большое количество госпитализаций. В рамках текущей волны мы начинаем проходить пик", — подчеркнул Ганиченко.

Отметим, что накануне в Украине уже обнаружили новый штамм коронавирусного заболевания, получивший название Омикрон. В настоящее время врачи и ученые отслеживают динамику больных, инфицированных этим штаммом. Известно, что на сегодняшний день исследования показали, что штамм имеет коэффициент распространения — два. Это означает, что каждый больной может инфицировать еще двух других людей. Скорость заражения Омикроном молодых южноафриканцев настораживает медицинских работников. Вирус поражает молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет, у таких пациентов регистрируют заболевания средней и тяжелой степени.

В связи с распространением нового варианта вируса, в Украине планируют усилить карантинные ограничения. В частности, они будут касаться приехавших из других стран граждан.  

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, когда может появиться эффективная против новых мутаций коронавируса вакцина. Так, для того, чтобы разработать новую вакцину американским компаниям нужно по меньшей мере 100 дней. 


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Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/ukraina-nachala-prohodit-pik-nyneshney-volny-1638264226.html
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