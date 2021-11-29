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Самоизоляция возвращается: в Украине усилят ограничения из-за нового штамма коронавируса

В Украине усилят ограничения и обновят правила въезда из-за нового штамма коронавируса

сегодня, 17:55
Автор:

Козлова Альбіна
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В Украине усилят карантинные ограничения из-за того, что в мире распространяется мутированный штамм коронавируса Омикрон. Ограничения будут касаться приехавших из-за границы. 29 ноября, на совещании Кабинета министров приняли решение об обязательной самоизоляции для тех, кто возвращается из африканских стран. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Самоизоляция возвращается: в Украине усилят ограничения из-за нового штамма коронавируса

Из-за нового штамма вводят обязательную самоизоляцию, фото из открітіх источников

Граждане, вернувшиеся из тех стран, где зафиксирован штамм коронавируса "Омикрон", будут обязаны пойти на самоизоляцию, когда пересекут границу. Ограничения будут относиться к тем украинцам, которые приехали из Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевство Лесото, Королевство Эсватини, Республики Мозамбик. Туристы, гостившие в этих странах дольше недели, должны будут 14 дней находиться на самоизоляции.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко добавил, что количество стран, вернувшись из которых украинцы будут обязаны пройти самоизоляцию, может расшириться. Кроме того, украинцы должны воздержаться от поездок в страны, где уже зафиксировано наличие больных штаммом Омикрон.

Туристы, прибывшие в упомянутые страны, должны следить за изменениями расписания авиарейсов и возможным введением в этих странах усиленного карантина. Кроме того, украинцам за границей нужно не забывать о соблюдении противоэпидемических мер и при наличии первых симптомов коронавируса обращаться к врачам.

Как сообщал портал "Комментарии", из-за нового штамма на срочное собрание для того, чтоб обсудить ситуацию с распространением новой мутации съедутся представители Большой семерки. На съезде присутствовали министры здравоохранения из стран Европы, Северной Америки а также министр Японии.


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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/ukraina-posiljue-zahist-vid-koronavirusu-shtamu-omikron
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