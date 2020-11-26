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"Можно ограничиться прогулками вблизи дома", - Слуга народа требует отменить движение транспорта на выходные

По мнению нардепа, у украинцев нет необходимости куда-то ехать на выходные

сегодня, 21:30
Автор:

Дмитрий Симоненко

Нардеп от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко требует от правительства отменить транспортное сообщение во время карантина выходного дня.

"Можно ограничиться прогулками вблизи дома", - Слуга народа требует отменить движение транспорта на выходные

Тищенко констатирует, что очередной "антирекорд" по показателям заболеваемости коронавирусной болезнью указывает на отсутствие результативности локдауна на выходные. По мнению Тищенко, для достижения необходимого результата нужно остановить движение общественного транспорта и маршрутных такси на викенд, так как именно это место – главный рассадник коронавирусной инфекции, ведь в нем не соблюдается социальная дистанция, а иногда и правила ношения масок.

Народный избранник считает, что украинцам на выходные не нужно ехать куда-то, а можно ограничиться прогулкой в своем районе. Для тех, кто все же выполняет служебные обязанности в субботу или воскресение, руководство предприятия должно обеспечить развозку служебным транспортом.

”Можно ограничиться прогулками вблизи дома”, - Слуга народа требует отменить движение транспорта на выходные - фото 2

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Офисе Президента рассказали о деталях возможного карантина на новогодние праздники в этом году.



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Источник: https://www.facebook.com/NikolayTishenko/posts/3837420999624487
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