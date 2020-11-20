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Локдаун на новогодние праздники: в ОП рассказали о деталях возможного карантина

По словам Тимошенко, новогодний локдаун практикуют во многих странах

сегодня, 20:05
Автор:

Дмитрий Симоненко

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что решение о введении локдауна на новогодние праздники украинские власти еще не приняли. По словам политика, такое практикуют во многих странах Европы, но в Украине о возможности введения дополнительных ограничений можно будет говорить после того, как  карантин выходного дня продемонстрирует определенный результат, ведь ситуация с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией меняется каждую неделю. 

Локдаун на новогодние праздники: в ОП рассказали о деталях возможного карантина

Ранее "Комментарии" писали о том, что в СМИ появилась информация о предварительно запланированных ограничениях в работе учреждений и мероприятий в декабре и январе. Так, стало известно, что центральные елки в городах Украины будут работать, но с определенными ограничениями. Также будут функционировать и Рождественские ярмарки, но под открытым небом и без площадок для питания. Ледовые катки и места массового отдыха будут работать при условии нахождения под открытым небом. Утренники в детских садах и школах пройдут без участия родителей. Кафе и рестораны будут функционировать в режиме "на вынос".




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Источник: https://t.me/strana_ukr/2797
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