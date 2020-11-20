В СМИ появилась информация об ограничениях в работе учреждений и мероприятий в новогодние праздники

В СМИ появилась информация о предварительно запланированных ограничениях в работе учреждений и мероприятий в декабре и январе. Так, стало известно, что центральные елки в городах Украины будут работать, но с определенными ограничениями. Также будут функционировать и Рождественские ярмарки, но под открытым небом и без площадок для питания. Ледовые катки и места массового отдыха будут работать при условии нахождения под открытым небом. Утренники в детских садах и школах пройдут без участия родителей. Кафе и рестораны будут функционировать в режиме "на вынос". А вот театры, кинотеатры, музеи, церкви с большой вероятностью будут закрыты на праздники. Кроме того, санатории, реабилитационные центры не будут принимать посетителей с 24 декабря по 14 января. Также с 30 декабря по середину января планируют закрыть и салоны красоты.

Ранее "Комментарии" писали о том, если в Украине сохранятся темпы заболевания коронавирусом, то речь пойдет о необходимости введения жесткого карантина. Об этом сообщил в Telegram председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.





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