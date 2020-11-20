Названо условие, при котором Украине придется вернуть жесткий карантин

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Таисия Ерохина
Если в Украине сохранятся темпы заболевания коронавирусом, то речь пойдет о необходимости введения жесткого карантина. Об этом сообщил в Telegram председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
Как отметил парламентарий, прогноз оправдывается: при существующих темпах Украина уже к концу ноября выйдет на цифру 15 000 новых больных ежедневно. По его словам, эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться. Ведь количество активных больных перешло границу в 310 000, и все больше украинцев нуждаются в госпитализации. Если месяц назад ежедневно в среднем в больницы отвозили 1100 пациентов, то сейчас — более 1700.
Напомним, ранее был озвучен прогноз по ситуации с коронавирусом в Украине на зиму.
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