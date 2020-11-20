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Главная Новости Общество события Названо условие, при котором Украине придется вернуть жесткий карантин
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Названо условие, при котором Украине придется вернуть жесткий карантин

Радуцкий пояснил, к чему ведут прогнозы относительно ситуации с коронавирусом в Украине

сегодня, 14:57
Автор:

Таисия Ерохина

Если в Украине сохранятся темпы заболевания коронавирусом, то речь пойдет о необходимости введения жесткого карантина. Об этом сообщил в Telegram председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Названо условие, при котором Украине придется вернуть жесткий карантин

Как отметил парламентарий, прогноз оправдывается: при существующих темпах Украина уже к концу ноября выйдет на цифру 15 000 новых больных ежедневно. По его словам, эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться. Ведь количество активных больных перешло границу в 310 000, и все больше украинцев нуждаются в госпитализации. Если месяц назад ежедневно в среднем в больницы отвозили 1100 пациентов, то сейчас — более 1700.

"В целом статистика указывает на то, что ситуация постоянно ухудшается, — говорится в сообщении. — Сейчас она остается контролируемой. Но при сохранении темпов у власти через 2-3 недели не останется другого выбора, как вводить более жесткие меры".

Напомним, ранее был озвучен прогноз по ситуации с коронавирусом в Украине на зиму.


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Источник: https://t.me/radutsky/376
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