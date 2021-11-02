Можно ли похудеть только благодаря прогулкам

Регулярные занятия ходьбой – это едва ли не идеальный вид нагрузки для людей с очень большим лишним весом: она не увеличивает нагрузку на суставы, позволяет контролировать частоту пульса, не допуская его опасного увеличения, пишет gducfkis. Если идти со скоростью около 5 км в час, сжигается 2,5-3 калории в минуту, или 150-180 в час. А если увеличить скорость до 8 км/ч, то уходит вдвое больше! Конечно, все индивидуально, но примерный расход можно сосчитать. Ходьба является естественным движением, к которому человек свыкается с первых лет жизни. Поэтому с психологической точки зрения начать знакомство со спортом или с плавным процессом похудания гораздо легче именно таким образом.

Прогулка - фото из открытых источников





Еще одно доказательство пользы ходьбы для похудения обнаружили исследователи из Университета имени Аристотеля. Результаты проведенного ими исследования подтвердили: женщины, регулярно занимавшиеся активной ходьбой, в результате теряли вес быстрее, чем те, кто предпочитал бег. А для того, чтобы прогулка была особенно эффективной, старайтесь держаться в рамках пульса, равном 70-80% допустимой частоты.





Напомним, украинский врач-педиатр Евгений Комаровский часто делится с украинцами полезными советами. Так, в этот раз врач опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором рассказал, что нужно каждому ребенку для лучшего здоровья. Лето на даче для этого идеально. Пользователи справедливо отмечают, что для лучшего здоровья мама должна получать часов 8 беспрерывного сна, завтрак , обед и ужин по расписанию, а не всё сразу и после отбоя всей семьи и уборки квартиры. А ещё очень важно, чтобы ребенок хорошо кушал. Только хорошо не равно много и не равно "пустой тарелке". Хорошо значит разнообразно, с овощами и фруктами в рационе, с цельными злаками. А то, что сейчас предоставляют в государственных садах — 47 граммов сахара в день трехлетке (это 9 кусков рафинада). При условии, что ВОЗ рекомендует суточное потребление сахара детям ограничить на уровне ~20 грамм.

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