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Может ли переносить коронавирус переболевший человек – ответ ученых

Антитела не являются показателем полного избавления от коронавируса в организме

сегодня, 17:25
Автор:

Вечканова Елена

Люди, переболевшие коронавирусом и заимевшие антитела, все равно могут оставаться переносчиками болезни. О таком исследовании британских ученых пишет Reuters.

Может ли переносить коронавирус переболевший человек – ответ ученых

Можно остаться заразным, даже переболев ковидом. Фото из открытых источников

Медики из системы общественного здравоохранения Англии (PHE) уверены: люди с антителами после COVID-19 способны переносить остатки вируса в носу и горле. Таким образом они являют собою опасность в плане передаче болезни другим, еще не заразившимся людям. И это — несмотря на то, что после выздоровления антитела обычно защищают человека следующие 5-6 месяцев.

Также по словам ученых, вероятность повторного заболевания коронавирусом у переболевших равно 83%. Такие результаты показало исследование SIREN, проводившееся из 18 июня по 24 ноября 2020 года.

"Даже если вы считаете, что уже переболели и защищены, будьте уверены, что есть лишь небольшая вероятность развития тяжелых инфекций. Но все равно существует риск заразиться и передать инфекцию другим", — подчеркнула старший медицинский советчик PHE Сьюзен Хопкинс.

Медики следили за 6614 пациентами, что побороли COVID-19, и лишь 44 человека повторно заразились вирусом.

Сообщается, что исследователи продолжат свое наблюдение: дабы узнать, может ли выработанный природным путем иммунитет (появившиеся антитела) работать дольше, чем несколько месяцев.

Профессор иммунологии и инфекционных заболеваний Эдинбургского университета Элеонора Райли считает, что данные исследования британских ученых лишь подтверждает опасность коронавируса.

"В данный момент каждый является потенциальным источником заражения для других и должен вести себя соответствующе", — заявила специалистка.

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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-immunity/covid-19-infection-gives-some-immunity-for-at-least-five-months-uk-study-finds-idINKBN29J004
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