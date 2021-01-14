Может ли переносить коронавирус переболевший человек – ответ ученых

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Вечканова Елена
Люди, переболевшие
коронавирусом и заимевшие антитела, все равно могут оставаться переносчиками
болезни. О таком исследовании британских ученых пишет Reuters.
Можно остаться заразным, даже переболев ковидом. Фото из открытых источников
Медики из системы общественного
здравоохранения Англии (PHE) уверены: люди с антителами после COVID-19 способны переносить остатки вируса в носу и горле.
Таким образом они являют собою опасность в плане передаче болезни другим, еще
не заразившимся людям. И это — несмотря на то, что после выздоровления антитела
обычно защищают человека следующие 5-6 месяцев.
Также по словам ученых, вероятность
повторного заболевания коронавирусом у переболевших равно 83%. Такие результаты
показало исследование SIREN, проводившееся из 18 июня по 24 ноября 2020 года.
Медики следили за 6614 пациентами,
что побороли COVID-19, и лишь 44 человека
повторно заразились вирусом.
Сообщается, что исследователи
продолжат свое наблюдение: дабы узнать, может ли выработанный природным путем
иммунитет (появившиеся антитела) работать дольше, чем несколько месяцев.
Профессор иммунологии и инфекционных заболеваний Эдинбургского университета Элеонора Райли считает, что данные исследования британских ученых лишь подтверждает опасность коронавируса.
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