МОЗ изменит алгоритм тестирования на COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о внесениях некоторых изменений в алгоритм тестирования на коронавирус. Кроме того, стало известно, что увеличится круг лиц, которые будут проходить исследования на COVID-19. Это напрямую связано с началом использования тестов на антиген.

ФОТО: moz.gov.ua

По словам Степанова, он уже дал своё поручение государственному санитарному врачу на изменение алгоритма тестирования. По большей мере изменения будут внесены в алгоритм обязательного тестирования поступивших в медучреждения во время плановой госпитализации.

Алгоритм станет намного проще, так как сейчас поступившим необходимо проходить пройти ИФА-тест, результаты которого можно ожидать несколько дней, а с внесениями изменений и началом применения тестов на антиген результаты будут уже всего через 15 минут. Сейчас больницы уже начинают обеспечивать такими тестами.

Максим Степанов подчеркнул, что в первую очередь тестируются те люди, которые поступают в больницы с симптомами коронавируса либо же с пневмонией. На сегодняшний день уже значительно меньше украинцев стало обращаться в медицинские учреждения, чтобы сдать тест на COVID-19. В связи с этим фиксируется уменьшение количества тестов.

К счастью, сейчас ситуация в Украине стала налаживаться и уже фиксируется уменьшение обращений граждан в медучреждения с симптомами коронавируса, вместе с тем изменилось и количество госпитализированных. На прошлой неделе госпитализировали 10 100 человек, что ровно на 1500 меньше, чем на позапрошлой.

Напомним, ранее Максим Степанов проводил прямой эфир, в котором он рассказал о положительной динамике после введения карантина выходного дня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!