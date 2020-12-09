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МОЗ изменит алгоритм тестирования на COVID-19

Глава МОЗ рассказал о хороших новостях

сегодня, 12:52
Автор:

Мокрик Анастасия

Министр здравоохранения Максим Степанов  сообщил о внесениях некоторых изменений в алгоритм тестирования на коронавирус. Кроме того, стало известно, что увеличится круг лиц, которые будут проходить исследования на COVID-19. Это напрямую связано с началом использования тестов на антиген.

МОЗ изменит алгоритм тестирования на COVID-19

ФОТО: moz.gov.ua

По словам Степанова, он уже дал своё поручение государственному санитарному врачу на изменение алгоритма тестирования. По большей мере изменения будут внесены в алгоритм обязательного тестирования поступивших в медучреждения во время плановой госпитализации.

Алгоритм станет намного проще, так как сейчас поступившим необходимо проходить пройти ИФА-тест, результаты которого можно ожидать несколько дней, а с внесениями изменений и началом применения тестов на антиген результаты будут уже всего через 15 минут. Сейчас больницы уже начинают обеспечивать такими тестами.

Максим Степанов подчеркнул, что в первую очередь тестируются те люди, которые поступают в больницы с симптомами коронавируса либо же с пневмонией.  На сегодняшний день  уже значительно меньше украинцев стало обращаться в медицинские учреждения, чтобы сдать тест на COVID-19. В связи с  этим  фиксируется уменьшение количества тестов.  

К счастью, сейчас ситуация в Украине стала налаживаться и уже фиксируется уменьшение обращений граждан в медучреждения с симптомами коронавируса, вместе с тем изменилось и количество госпитализированных. На прошлой неделе госпитализировали 10 100 человек, что ровно на 1500 меньше, чем на позапрошлой.

Напомним, ранее Максим Степанов проводил прямой эфир, в котором он рассказал о положительной динамике после введения карантина выходного дня


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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/maksim-stepanov-moz-rozshirit-algoritm-testuvannja-na-covid-19-ta-zbilshit-kilkist-doslidzhen
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