Моршинский эксперимент: действуют ли вакцины

Минздрав исследовал в Моршине появление коллективного иммунитета при массовой вакцинации. О результатах пишет агентство "Укринформ".

Моршин - фото из сети

Моршин весной 2021 г. стал городом, где Минздрав исследовал эффективность массовой вакцинации. Коллективный иммунитет, как выяснилось, при определенном проценте привитых от COVID-19 появился, но штамм Delta несколько ухудшил результаты.

Руслан Ильницкий, 48-летний глава Моршина, сообщил, что в городе коронавирусное заболевание диагностировано только у 22 человек, из них 8 – вакцинированы (по состоянию на 26 октября 2021 г.). Ни одного пациента не лечат в медицинском учреждении. Летом больных вообще не было, а появились они с появлением в Украине штамма Delta. Пока люди находятся на самоизоляции у себя дома, имея легкую или среднюю форму болезни.

Население Моршина – шесть тысяч граждан, из них 2,8 тыс. работают на местных курортах. Как говорит мер, именно экономические факторы, связанные с курортами, мотивировали горожан массово вакцинироваться. Уже весной 2021 г. бюджет на прививки был использован на 50%, а сейчас – на уровне 87%. На 26 октября в Моршине вакцинировано одной дозой – 75%, двумя дозами – 74% взрослого населения. Процент вакцинированных среди работников санаториев еще выше: он составляет 90-100%, как и должно быть согласно требованиям украинского законодательства.

Пилотный эксперимент стартовал в городке Львовской области 16 апреля. В течение короткого времени вакцинировалось три четверти взрослого населения и больных в городе не было до момента проникновения в Украину штамма Delta.

Количество лиц с положительным результатом теста на COVID-19 во Львовской области по состоянию на 25 октября составляет 1104 чел., за весь период пандемии — 174 464 чел. Умерло от коронавирусного заболевания – более четырех тысяч.

Количество невакцинированных украинцев, на протяжении прошлой недели попавших в больницу, равняется 94%.

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