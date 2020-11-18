Могут ли чеснок, лук и алкоголь "помешать" коронавирусу: ответ врача

Многие в надежде защититься от коронавируса стали больше употреблять лука и чеснока, а кое-кто еще и верит, что инфекцию "убьет" алкоголь. Могут ли лук, чеснок и алкоголь помочь в профилактике COVID-19, рассказала инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская в видео, опубликованном в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".

Врач отмечает, что, конечно же, эти продукты не защищают от коронавируса. Но в них содержатся природные фитонциды.

"Другое благоприятное воздействие на организм оказывает, например, на сосуды. Но радикально на развитие инфекционного процесса фитонциды не влияют, — поясняет Голубовская. – Потому что тяжесть инфекционного заболевания зависит не только от дозы возбудителя, но и от реакции иммунитета на этот возбудитель. А при этом коронавирусном заболевании, как и при других, которые вызывают тяжелый острый респираторный синдром, именно иммунная система вызывает тяжелое поражение легких".

Кроме того, добавила медик, ответ иммунитета на возбудителя, в том числе, определяется генетически. Врач призвала украинцев вести здоровой образ жизни, сбалансировано питаться и в случае дефицита витаминов, в частности D, восполнить его.

Как сообщалось, врач рассказал, что при тяжелой форме коронавируса состояние пациента может ухудшиться очень резко, просто за минуту.

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