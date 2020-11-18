Могут ли чеснок, лук и алкоголь "помешать" коронавирусу: ответ врача

Язык
Coinspot 18.11.2020
BTC/USD
17927.98
ETH/USD
474.17
LTC/USD
72.12
НБУ 18.11.2020
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Многие в надежде
защититься от коронавируса стали больше употреблять лука и чеснока, а кое-кто
еще и верит, что инфекцию "убьет" алкоголь. Могут ли лук, чеснок и алкоголь помочь
в профилактике COVID-19, рассказала инфекционист, доктор
медицинских наук Ольга Голубовская в видео, опубликованном в Telegram-канале
Минздрава "Коронавирус_инфо".
Врач отмечает,
что, конечно же, эти продукты не защищают от коронавируса. Но в них содержатся природные
фитонциды.
Кроме того,
добавила медик, ответ иммунитета на возбудителя, в том числе, определяется
генетически. Врач призвала украинцев вести здоровой образ жизни, сбалансировано
питаться и в случае дефицита витаминов, в частности D, восполнить его.
Как сообщалось,
врач рассказал, что при тяжелой
форме коронавируса состояние пациента может ухудшиться очень резко, просто
за минуту.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости