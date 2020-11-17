Состояние ухудшается внезапно: врач о пациентах с тяжелой формой COVID-19

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Таисия Ерохина
При тяжелом течении коронавирусного заболевания абсолютно трудно спрогнозировать дальнейшее развитие болезни. Об этом рассказал врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров в видео, опубликованном в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".
По словам медика, у большого количества пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии, состояние ухудшается внезапно и им становится плохо буквально на глазах.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", врач назвала пять самых распространенных осложнений после коронавируса. Эта инфекция может оказать негативное влияние почти всем системам органов. Инфекционист объяснила, как больные коронавирусом могут предотвратить некоторые осложнения.
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