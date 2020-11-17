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Состояние ухудшается внезапно: врач о пациентах с тяжелой формой COVID-19

Врач сообщил, когда пациентам с коронавирусом не может помочь даже реанимация

сегодня, 19:32
Автор:

Таисия Ерохина

При тяжелом течении коронавирусного заболевания абсолютно трудно спрогнозировать дальнейшее развитие болезни. Об этом рассказал врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров в видео, опубликованном в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".

Состояние ухудшается внезапно: врач о пациентах с тяжелой формой COVID-19

По словам медика, у большого количества пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии, состояние ухудшается внезапно и им становится плохо буквально на глазах.

"Относительно удовлетворительные показатели насыщения гемоглобина артериальной крови снижаются за минуту-полминуты до показателей критических. Скорее всего, это связано с тромбоэмболией легочной артерии мелких ветвей. Сатурация падает до цифр меньше 20, 10. Реанимация, в большинстве случаев, является неэффективной, даже с применением препаратов гепарина и тромболизиса, пациенты умирают", — рассказал Дубров.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", врач назвала пять самых распространенных осложнений после коронавируса. Эта инфекция может оказать негативное влияние почти всем системам органов. Инфекционист объяснила, как больные коронавирусом могут предотвратить некоторые осложнения.


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Источник: https://t.me/COVID19_Ukraine/1246
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