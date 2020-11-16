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Врач назвала пять самых распространенных осложнений после коронавируса

Инфекционист объяснила, как больные коронавирусом могут предотвратить некоторые осложнения

сегодня, 17:28
Автор:

Таисия Ерохина

Коронавирус поражает практически все органы и системы человеческого тела, но медики замечают наиболее распространенные осложнения, от которых страдают больные. Об этом рассказала инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская газете "Ваше здоровье".

Врач назвала пять самых распространенных осложнений после коронавируса

Среди самых распространенных проблем, к которым может приводить заболевания коронавирусом, следующие:

1. Фиброз легких. Может развиться в дальнейшем из-за поражения вирусом легочной системы. Врач рекомендует пациентам, которые переболели COVID-19, обязательно сделать прививку от гриппа через 2-3 недели после выздоровления. Поскольку грипп также сопровождается поражением нижних дыхательных путей, что в сочетании с фиброзом грозит серьезными проблемами.

2. Тромбоз сосудов. В этом случае не следует пренебрегать антикоагулянтной терапией.

3. Инфаркты. Их может будет несколько, потому что сердце также подпадает под удар коронавирусной инфекции.

4. Почечная недостаточность. Также часто встречается у тех, кто заразился COVID-19.

5. Отрицательное влияние вируса приводит к проблемам с центральной нервной системой и психикой, которое усиливается явлением гипоксии, а также действием отдельных лекарственных средств.

Как ранее сообщалось, врач рассказала, от каких лекарств большинству больных коронавирусом лучше отказаться.


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Источник: https://www.vz.kiev.ua/olga-golubovska-covid-19-znimaye-masku/?fbclid=IwAR1kNcMjrj7ZinHrwzWMBrIZrEziAtN2jbnbkN-PaBnYUK6eBnWVZw2Z-QY
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