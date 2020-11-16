Врач назвала пять самых распространенных осложнений после коронавируса

Коронавирус поражает практически все органы и системы человеческого тела, но медики замечают наиболее распространенные осложнения, от которых страдают больные. Об этом рассказала инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская газете "Ваше здоровье".

Среди самых распространенных проблем, к которым может приводить заболевания коронавирусом, следующие:

1. Фиброз легких. Может развиться в дальнейшем из-за поражения вирусом легочной системы. Врач рекомендует пациентам, которые переболели COVID-19, обязательно сделать прививку от гриппа через 2-3 недели после выздоровления. Поскольку грипп также сопровождается поражением нижних дыхательных путей, что в сочетании с фиброзом грозит серьезными проблемами.

2. Тромбоз сосудов. В этом случае не следует пренебрегать антикоагулянтной терапией.

3. Инфаркты. Их может будет несколько, потому что сердце также подпадает под удар коронавирусной инфекции.

4. Почечная недостаточность. Также часто встречается у тех, кто заразился COVID-19.

5. Отрицательное влияние вируса приводит к проблемам с центральной нервной системой и психикой, которое усиливается явлением гипоксии, а также действием отдельных лекарственных средств.

Как ранее сообщалось, врач рассказала, от каких лекарств большинству больных коронавирусом лучше отказаться.

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