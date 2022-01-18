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Moderna создает комбинированную вакцину от Covid и гриппа: когда планируется запуск

Запуск комбинированной вакцины планируется в течение двух лет

сегодня, 16:55
Автор:

Карина Ожерельева
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Moderna запустит одну ревакцинацию, которая защитит как от Covid-19, так и от гриппа. Такое заявление сделал исполнительный директор Moderna. Об этом сообщает The Guardian.

Moderna создает комбинированную вакцину от Covid и гриппа: когда планируется запуск

Вакцина Moderna – The Guardian

Стефан Бансель сказал, что комбинированная вакцина, которая защитит от Covid-19, гриппа и распространенного респираторного вируса RSV, может быть доступна к зимнему инфекционному сезону 2023 года.

В прошлом году Национальная служба здравоохранения заверила общественность, что одновременное лечение гриппа и Covid не влияет на иммунный ответ организма.

Правительство Великобритании поощряет общественность получить третью дозу вакцины от Covid-19, особенно тех, кто принадлежит к более уязвимым группам, таким как люди старшего возраста или люди с ослабленной иммунной системой. Усилия властей включают в себя запуск общенациональной кампании мобильных текстовых сообщений в День подарков.

Ранее Бансел заявил, что людям может понадобиться четвертая вакцина этой осенью, поскольку защита от повторных прививок уменьшается в течение ближайших месяцев.

В этом месяце Израиль стал первой страной в мире, предложившей четвертую дозу вакцины от коронавируса людям в возрасте 60 лет и старше.

Главный медицинский советник президента США Энтони Фаучи, также выступая в Давосе, заявил, что нет доказательств того, что повторная реанимационная болезнь может перегрузить иммунную систему.

Фаучи сказал, что целью должен быть усилитель, вызывающий реакцию против нескольких потенциальных вариантов.

Бансель также сказал, что вакцина-кандидат Moderna, специально направленная на вариант коронавируса Omicron, почти завершила разработку и вскоре войдет в клиническую разработку. Американская фармацевтическая компания ожидает, что сможет поделиться данными с регулирующими органами примерно в марте.

"Нашим приоритетом номер один на 2022 год после получения правильной вакцины от штамма Omicron является попытка действительно продвинуть наши программы против гриппа и RSV, чтобы увидеть, сможем ли мы получить комбинированную однодозовую респираторную вакцину. Мы думаем, что польза для Национальной службы здравоохранения, всех служб вакцинации и, наконец, пациентов будет огромной", – сказал Дариус Хьюз, исполнительный директор Moderna в Великобритании.

Как сообщали ранее "Комментарии", эксперты объяснили, есть ли потеря обоняния и вкуса распространенным симптомом штамма Omicron.


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Источник: https://www.theguardian.com/business/2022/jan/17/moderna-aims-to-launch-single-covid-and-flu-booster-jab-within-two-years
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