Много запросов на медикаменты: штаб Сергея Притулы помогает лекарствами не только военным



















Известный украинский телеведущий, общественный и политический деятель Сергей Притула создал волонтерский штаб в Киеве. Портал "Комментарии" в рамках эксклюзивного спецпроекта "Гуманитарная страна" узнал у него и сотрудников штаба, как происходит их работа, как и чем помогают Вооруженным силам Украины и гражданским украинцам.

Руководитель медицинского отдела штаба Рустем, фото Комментарии

Фармацевтическим складом в фонде Сергея Притулы руководит руководитель медицинского отдела штаба Рустем. Мужчина рассказал, что волонтеры в штабе Притулы работают посменно, рабочий день длится от 10 до 12 часов. В настоящее время медицинский отдел штаба обеспечивает закупку и доставку лекарств для военных и гражданских в столице и регионах, где наши войска отражают врага, освобождают населенные пункты.

Наибольшим спросом в марте пользовались противопростудные препараты, противогрибковые мази, согревающие пластыри. По словам Рустема, лекарства поставляются волонтерами из-за границы, преимущественно из таких стран, как Румыния, Италия, Германия. Многие препараты штаб закупает за средства доноров. Фармацевтическая компания "Дарница" поставляла для штаба первую партию широкого спектра лекарства, ее всю раздали.

Как рассказал Рустем, в штаб обращаются и начмеды воинских частей, и врачи из больниц. Штаб поставляет лекарства и медицинские средства для детей в "Охматдет", лангеты, шины, фиксаторы, мобилизуя повязки, детали для аппарата Елизарова – для Института ортопедии. В общей сложности штаб работает по направлениям, запросов немало, ежедневно от 30 до 60 заявок.

Как сообщал портал "Комментарии", о сотрудничестве с ТРО Сергей Притула говорит, что с января удалось помочь некоторым полкам и бригадам с развертыванием операционных центров, мобильных штабов. Была проделана другая работа, но немного не хватило времени, чтобы все задуманное успеть реализовать в регионах.

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