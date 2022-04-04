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Сергей Притула о волонтерском штабе: на первой неделе, все что мы имели, раздавалось во все стороны

Руководитель волонтерского штаба признается - в первые дни войны было очень много запросов - волонтеры раздавали все, что было

4 апреля 2022, 17:07
Автор:

Кравцев Сергей
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С началом полномасштабного российского вторжения многие известные люди в Украине решили стать волонтерами, чтобы, в первую очередь помочь ВСУ, а также соотечественникам, которым пришлось бежать, спасаясь от войны. Для шоумена, политика, телеведущего Сергея Притулы заниматься волонтерством не стало чем-то новым, потому что 8 лет войны с РФ он не прекращал заниматься помощью армии, которая держала оборону на востоке страны. Теперь же его волонтерский штаб заработал на полную силу, о чем он в интервью изданию "Комментарии" и рассказал.

Сергей Притула о волонтерском штабе: на первой неделе, все что мы имели, раздавалось во все стороны

Сергей Притула

Сергей Притула отметил, что всего в его гуманитарном штабе сегодня трудятся примерно 30 человек. У каждого из них свой спектр работы и ответственности. Кто-то занят налаживанием связи, кто-то закупкой, кто-то приготовлением пищи. В основном люди работаю по группам.

Волонтер признался, что в первые дни войны было сложно удержаться, потому что во много царил хаос – все, что было раздавалось на все стороны, запросов было очень много, но потом работу все же удалось структурировать. Пригодился опыт работы 2014-2015 годов.

Притула рассказал, что с теми подразделениями, которые сегодня на фронте противостоят агрессору он и его волонтерская команда не теряли связи последние 8 лет войны. Эти ребята первыми дали бой оккупантам, поэтому именно от них сразу пошло больше всего запросов. Параллельно начали появляться запросы у защитников из территориальной обороны, с которым совместно с фондом "Вернись живым" Сергей Притула начал активно сотрудничать с января 2022-го.

Касательно сотрудничеств с ТРО Сергей Притула говорит, что с января удалось помочь некоторым полкам и бригадам с развертыванием операционных центров, мобильных штабов. Была проведена другая работа, но немного не хватило времени, чтобы все задуманное успеть реализовать в регионах.

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Источник: https://dopomoga.comments.ua/news/2022/voyna-v-ukraine-kak-fond-sergeya-prituly-zabotitsya-o-voennyh-i-grazhdanskih-696522.html
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