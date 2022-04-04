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Рада криминализировала продажу гумпомощи: кому теперь грозит срок

В Украине внедрена уголовная ответственность за нецелевое использование гуманитарной помощи: определены виды наказания

4 апреля 2022, 15:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Тем, кто решил во время войны подзаработать за счет незаконного использования гуманитарной помощи, тем стоит серьезно задуматься оп следствия такого сомнительного заработка. Верховная Рада фактически криминализовала продажу гуманитарной помощи после внесений изменений в Уголовный кодекс Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказал нардеп фракции "Слуга народа" Игорь Фрис.

Рада криминализировала продажу гумпомощи: кому теперь грозит срок

Гуманитарная помощь. Фото: из открытых источников

"Мы криминализировали продажу гуманитарной помощи. Никого не хочу оскорблять. Но кое-кому приготовиться", – написал парламентарий.

Нардеп приложил к своему посту текст статьи 201-2, которая теперь дополняет Уголовный кодекс.

Так вот за использование гуманитарной помощи или добровольных пожертвований с целью получения прибыли или собственного обогащения можно загреметь ща решетку на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.

Еще хуже будут обстоять дела у того, кто повторно попался на нецелевом использовании гумпомощи. В таком случае можно будет загреметь за решетку на срок на срок от семи до десяти лет. А, если виновным в нецелевом использовании гумпомощи есть должностное лицо, то ему помимо лишения свободы грозит запрет на то, чтобы занимать государственную должность на срок от трех лет.

Также преступные действия по нецелевому использованию "гуманитарки", совершенные организованной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы сроком от десяти до двенадцати лет.

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Источник: https://www.facebook.com/100003757062782/posts/2459296034205608/
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