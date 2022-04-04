Идет подготовка к бою: какой риск обострения на Донбассе – есть ли возможность эвакуировать людей

Власти Донецкой и Луганской областей призвали население эвакуироваться, аргументируя это тем, что противник готовит массированное наступление. Действительно ли риск настолько серьезный? Реально ли эвакуировать сотни тысяч гражданских с подконтрольной территории Донбасса – вглубь Украины? Какие меры противодействия агрессии могло бы использовать мировое сообщество, чтобы не доводить ситуацию до массового бегства людей со своих домов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

О том, какими методами осуществляется наступление агрессора, мы знаем по Мариуполю, Харькову, Чернигову, Волновахе

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов поделился таким мнением:

"Разведки США и Великобритании практически единогласны в своих выводах – после бегства из Киевской области и провала на севере, в Кремле приоритетной целью стала оккупация Донбасса. О том, какими методами осуществляется наступление агрессора, мы знаем по Мариуполю, Харькову, Чернигову, Волновахе. Какую цену за это платит мирное население, мы знаем не только по ситуации в вышеперечисленных городах, но и по освобожденным Буче, Ирпеню, Гостомелю. Поэтому, по-моему мнению, необходимость эвакуации населения не имеет альтернативы", – подчеркивает эксперт.

Он напоминает, что, по данным ООН, из Украины уже выехало больше 4 млн. человек. На запад страны переместилось свыше 10 млн.

"Поэтому вопрос стоит не в возможности эвакуации, а в ее немедленной организации, пока есть такая возможность. Отказ от массовой эвакуации населения из Мариуполя демонстрирует, какую непомерную цену платят мирные жители", – акцентирует Александр Леонов.

По его словам, очевидно, что остановить российскую агрессию сегодня невозможно. Ведь в Кремле условием прекращения войны называют фактическую капитуляцию Украины.

"Поэтому наши партнеры и союзники должны ужесточать санкции – в том числе ввести эмбарго на покупку российских нефти и газа. И, конечно, продолжить вооружение Вооруженных сил Украины, в том числе и наступательными вооружениями для организации контрнаступления и освобождения оккупированных территорий", – резюмирует эксперт.

Людей, проживающих в Донецкой и Луганской областях, нужно эвакуировать как можно быстрее

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес уверен, что угроза резкого обострения ситуации на Донбассе – абсолютно реальная.

"Российское командование ставит главной задачей текущего этапа своей так называемой "спецоперации" (на самом деле – открытой агрессии против Украины) "освобождение" (в трактовке оккупантов) Донецкой и Луганской областей – с выходом на административные границы. Они будут стараться взять под свой контроль все эти территории. В Луганской области в этом смысле у противника уже есть, к сожалению, ощутимые успехи. В Донецкой их "достижения" куда скромнее. Но все, кто живет на Донбассе, находятся в зоне риска. А потому действия наших властей, призывающих к эвакуации, всячески этому способствующих, я считаю адекватными, – говорит Энрике Менендес. – Нужно, пока есть такая возможность, организованно вывезти как можно большее количество гражданского населения, особенно уязвимых категорий (дети, женщины, пожилые граждане). Чтобы потом, когда начнутся серьезные бои, не делать это в спешке, в хаосе, в панике".

Практика показывает, продолжает эксперт, что даже в сжатые сроки можно переместить огромное количество населения.

"Так, за первые дни войны, когда стало понятно, что Россия использует бесчеловечные способы ее ведения (обстрелы жилых кварталов и так далее), около 1,5 миллиона украинцев пересекли границы со странами Евросоюза. Я лично видел огромные колонны машин, потому что в то время курсировал между востоком и западом Украины. То есть, перемещение таких масс населения – возможно", – подчеркивает Энрике Менендес.

В Донецкой и Луганской областях на подконтрольных территориях сейчас сложно подсчитать, сколько осталось гражданских. Но, возможно, речь о примерно 2 млн человек. И их не просто можно, но и нужно эвакуировать, отмечает эксперт.

Он так прокомментировал то, как следует реагировать на происходящее мировому сообществу:

"Мне кажется, все инструменты давления на Россию, которые можно было задействовать, уже задействованы. Путина это не заставило отступить. Безусловно, следует усиливать санкционное давление (при этом вряд ли следует рассчитывать, что Запад резко откажется от закупки энергоносителей у РФ). Но куда важнее увеличивать поддержку Украины. Предоставлять не только денежные средства, но и мощное вооружение (включая системы противоракетной и противовоздушной обороны). Помогать гуманитарными проектами, помогать нашим беженцам".

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