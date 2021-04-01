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Мировая пандемия: в мире зафиксировано почти 129,5 млн случаев коронавируса

104 436 543 пациента вылечились от Covid-19

сегодня, 11:02
Автор:

Лиза Снисар

В мире зарегистрировано 129 495 677 случаев заболевания коронавирусом Covid-19. С начала пандемии вирус забрал жизни 2 828 629 человек. Об  этом свидетельствуют данные Worldometer, опубликованные в четверг, 1 апреля. 

Мировая пандемия: в мире зафиксировано почти 129,5 млн случаев коронавируса

Коронавирус в мире - фото из открытых источников

Количество людей, которые вылечились от Covid-19, составляет 104 436 543.

Больше всего случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в США — 31 166 344, Бразилии — 12 753 25, Индии — 12 221 665, Франции — 4 644 423, России – 4 545 095.

Украина находится на 16-м месте, в стране зафиксировано 1 691 737 пациентов с коронавирусом.

Напомним, что ранее в ВОЗ заявили что, мир победит пандемию Covid-19 в начале 2022 года. В организации подчеркнули, что это не значит, что в 2022 году уйдет сам коронавирус. По информации ВОЗ, 2021 год будет еще одним годом коронавируса

Как ранее сообщали "Комментарии", отечественные ученые могут разработать собственную вакцину от коронавирусной болезни, которая сможет конкурировать с препаратами мировых компаний. По словам Шмыгаля, украинские ученые вполне способны сделать эффективную вакцину, тем более, что некоторые ученые принимали участие в разработке препаратов для других стран. Также премьер добавил, что украинская вакцина уже находится в процессе создания. Предполагается, что украинский препарат от коронавируса способен появиться уже через 9-10 месяцев.

Также врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как распознать слабый иммунитет у человека и что нужно делать в таких случаях. Чаще всего сниженный приобретенный иммунитет наблюдается у взрослых людей, которые постоянно подвергаются стрессу, потому что в их организме повышается уровень гормонов коры надпочечников, а они способны долго угнетать иммунную систему.


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Источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR0ho1_Mzo5hn45kmW4FWspGNajT1abTFegY1984Qu9liQ0X_9MAiEWR8eQ
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