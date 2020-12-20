Мир входит в пандемический цикл – инфекционист

Коронавирус в ближайший год не сбавит оборотов, а мир входит в пандемический цикл. Такое мнение высказала украинский инфекционист Ольга Голубовская "Обозревателю".

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По словам врача, периодически весь земной шар впадает в пандемии.

"Это цикличный процесс, на который мы не можем повлиять. Он малоизучен, все связано с очень тонкими взаимодействиями, с человеческой и природной популяцией. Накладываются факторы внешней среды, — рассказала Голубовская. — Средние века тоже прошли через цикл пандемий, многие из них не расшифрованы до сих пор".

Например, эксперт назвала смертоносное заболевание "английская потница", которое часто заканчивается летально в течение нескольких часов с момента появления первых симптомов.

Поэтому Голубовская подчеркивает, что нужно быть готовыми, обучать персонал и возобновлять систему противоинфекционной защиты. После этой пандемии, уверена врач, мировое сообщество сделает очень серьезные выводы.

"Многие цивилизованные страны сильно проиграли в плане возможности противодействий инфекционным болезням, — считает инфекционист. — Кроме Китая, который сохранил систему: они посидели немного дома, но ничего, справились же. Нам тоже надо вкладывать деньги в свою безопасность хотя бы для того, чтобы знать, куда бежать потом".

По прогнозам врача, есть надежды, что ничего тяжелого не повторится, но может произойти мутация с животными.

"Помните, в странах Скандинавии норки заразились коронавирусом, несколько из них даже убежало. Если, не дай Бог, мутация передастся от животного к человеку и обратно, и этот тренд укоренится, – может начаться совершенно другая история, — высказала опасения Голубовская. -. В таком случае, мы уже никогда не справимся. На противодействии можно поставить крест. То, что переходит от животного к человеку, достаточно агрессивное".

Резюмируя, врач отметила, что нынешний сезон и 2021 год будут довольно напряженными, после –агрессивность снизится.

Напомним, глава Кабмина заявил, что до конца года коронавирусом заболеют до 1 млн украинцев.

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