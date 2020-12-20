Мир входит в пандемический цикл – инфекционист

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Таисия Ерохина
Коронавирус в
ближайший год не сбавит оборотов, а мир входит в пандемический цикл. Такое
мнение высказала украинский инфекционист Ольга Голубовская "Обозревателю".
Фото из открытых источников
По словам врача,
периодически весь земной шар впадает в пандемии.
Например, эксперт
назвала смертоносное заболевание "английская потница", которое часто
заканчивается летально в течение нескольких часов с момента появления первых
симптомов.
Поэтому Голубовская подчеркивает, что нужно быть готовыми, обучать персонал и возобновлять систему противоинфекционной защиты. После этой пандемии, уверена врач, мировое сообщество сделает очень серьезные выводы.
По прогнозам
врача, есть надежды, что ничего тяжелого не повторится, но может произойти
мутация с животными.
Резюмируя, врач
отметила, что нынешний сезон и 2021 год будут довольно напряженными, после –агрессивность
снизится.
Напомним, глава
Кабмина заявил, что до конца года коронавирусом
заболеют до 1 млн украинцев.
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