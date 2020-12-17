kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.12.2020

BTC/USD

22680.74

ETH/USD

659.99

LTC/USD

99.84

НБУ 17.12.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.25

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Минздрав в экстренном порядке ищет деньги на закупку вакцин от Covid-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Минздрав в экстренном порядке ищет деньги на закупку вакцин от Covid-19

Денег, которые выделили власти, не хватает на закупку вакцины против коронавируса

сегодня, 13:00
Автор:

Кириєнко Анна

Власти Украины планируют выделить 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцин и проведение прививок против коронавируса. Однако Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга заявил, что на самом деле на эту процедуру нужно в 6 раз больше, чем предлагается.

Минздрав в экстренном порядке ищет деньги на закупку вакцин от Covid-19

Украине не хватает денег на закупку вакцины против коронавируса. Фото: b1.m24.ru

Минздрав четко рассчитал сумму, которая сможет обеспечить всех украинцев вакцинами — 15,1 миллиарда гривен. Поскольку нехватка средств большая — Минздрав в экстренном порядке ищет источники, из которых сможет взять недостающую сумму.

Министерство здравоохранения уже начало исследовать, где можно сэкономить средства. Сейчас Степанов сообщил, что Минздрав сможет аккумулировать до 2,3 миллиарда гривен за счет экономии лекарственных средств.

Украина уже в феврале планирует получить 8 миллионов доз вакцины в рамках программы COVAX. Этого хватит на прививки 4 миллионов граждан.

Напомним, что 27 стран ЕС смогут начать кампании вакцинации против коронавируса в тот же день, когда регуляционный орган Евросоюза одобрит вакцину, разработанную Pfizer-BioNTechи, и даст разрешение на использование.

Франция предлагает выдавать гражданам страны "зеленый" паспорт, который станет своего рода вознаграждением для вакцинированных. Те у кого он будет, смогут посещать рестораны, спортклубы и торгово-развлекательные центры.

"Зеленый" паспорт может "подтолкнуть" французов к вакцинации, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

Сайт "Комментарии" ранее писал, сколько будет сохраняться иммунитет к COVID-19 после вакцинации по мнению главного санитарного врача Украины и заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/pharmacy/710504.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ