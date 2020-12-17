Минздрав в экстренном порядке ищет деньги на закупку вакцин от Covid-19

Власти Украины планируют выделить 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцин и проведение прививок против коронавируса. Однако Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга заявил, что на самом деле на эту процедуру нужно в 6 раз больше, чем предлагается.

Украине не хватает денег на закупку вакцины против коронавируса. Фото: b1.m24.ru

Минздрав четко рассчитал сумму, которая сможет обеспечить всех украинцев вакцинами — 15,1 миллиарда гривен. Поскольку нехватка средств большая — Минздрав в экстренном порядке ищет источники, из которых сможет взять недостающую сумму.

Министерство здравоохранения уже начало исследовать, где можно сэкономить средства. Сейчас Степанов сообщил, что Минздрав сможет аккумулировать до 2,3 миллиарда гривен за счет экономии лекарственных средств.

Украина уже в феврале планирует получить 8 миллионов доз вакцины в рамках программы COVAX. Этого хватит на прививки 4 миллионов граждан.

Напомним, что 27 стран ЕС смогут начать кампании вакцинации против коронавируса в тот же день, когда регуляционный орган Евросоюза одобрит вакцину, разработанную Pfizer-BioNTechи, и даст разрешение на использование.

Франция предлагает выдавать гражданам страны "зеленый" паспорт, который станет своего рода вознаграждением для вакцинированных. Те у кого он будет, смогут посещать рестораны, спортклубы и торгово-развлекательные центры.

"Зеленый" паспорт может "подтолкнуть" французов к вакцинации, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

Сайт "Комментарии" ранее писал, сколько будет сохраняться иммунитет к COVID-19 после вакцинации по мнению главного санитарного врача Украины и заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко.

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