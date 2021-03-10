Минздрав: Прививку от коронавируса уже получили 23,5 тысяч украинцев

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Лиза Снисар
В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине с начала Covid-вакцинации привили от коронавируса уже 23 480 человек. Всего за сутки сделали 4362 прививки. Об этом Минздрав сообщил в своем Telegram.
Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников
Больше всего прививок за вчера, 9 марта, сделали в Донецкой области — 660. За весь период вакцинации больше всего привитых также зафиксировано в Донецкой области (3134), меньше всего — в Сумской области (430).
Ситуация по регионам:
Напомним, что ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что к концу лета 2021 года в Украине может появиться платная вакцинация от Covid-19 в частных клиниках.
Как ранее сообщали "Комментарии", Степанов отмечал, что новые штаммы коронавируса Covid-19, "британский" и "южноафриканский", являются более заразными и опасными для человеческого организма.
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