Минздрав: Прививку от коронавируса уже получили 23,5 тысяч украинцев

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине с начала Covid-вакцинации привили от коронавируса уже 23 480 человек. Всего за сутки сделали 4362 прививки. Об этом Минздрав сообщил в своем Telegram.

Больше всего прививок за вчера, 9 марта, сделали в Донецкой области — 660. За весь период вакцинации больше всего привитых также зафиксировано в Донецкой области (3134), меньше всего — в Сумской области (430).

Ситуация по регионам:

Винницкая область — 330 прививок;

Волынская область — 160 прививок;

Днепропетровская область — 260 прививок;

Донецкая область — 660 прививок;

Житомирская область — 50 прививок;

Закарпатская область — 90 прививок;

Запорожская область — 60 прививок;

Ивано-Франковская область — 72 прививки;

Киевская область — 320 прививок;

Кировоградская область — 140 прививок;

Луганская область — 220 прививок;

Львовская область — 140 прививок;

Киев — 100 прививок;

Николаевская область — 70 прививок;

Одесская область — 180 прививок;

Полтавская область — 230 прививок;

Ровенская область — 110 прививок;

Сумская область — 80 прививок;

Тернопольская область — 180 прививок;

Харьковская область — 130 прививок;

Херсонская область — 150 прививок;

Хмельницкая область — 110 прививок;

Черновицкая область — 40 прививок;

Черниговская область — 90 прививок.

Черкасская область — 390 прививок.

Напомним, что ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что к концу лета 2021 года в Украине может появиться платная вакцинация от Covid-19 в частных клиниках.



Как ранее сообщали "Комментарии", Степанов отмечал, что новые штаммы коронавируса Covid-19, "британский" и "южноафриканский", являются более заразными и опасными для человеческого организма.