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Минздрав: Прививку от коронавируса уже получили 23,5 тысяч украинцев

За весь период вакцинации больше всего привитых зафиксировано в Донецкой области

сегодня, 10:46
Автор:

Лиза Снисар

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине с начала Covid-вакцинации привили от коронавируса уже 23 480 человек. Всего за сутки сделали 4362 прививки. Об этом Минздрав сообщил в своем Telegram.

Минздрав: Прививку от коронавируса уже получили 23,5 тысяч украинцев

Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников

Больше всего прививок за вчера, 9 марта, сделали в Донецкой области — 660. За весь период вакцинации больше всего привитых также зафиксировано в Донецкой области (3134), меньше всего — в Сумской области (430).

Ситуация по регионам:

  • Винницкая область — 330 прививок;
  • Волынская область — 160 прививок;
  • Днепропетровская область — 260 прививок;
  • Донецкая область — 660 прививок;
  • Житомирская область — 50 прививок;
  • Закарпатская область — 90 прививок;
  • Запорожская область — 60 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 72 прививки;
  • Киевская область — 320 прививок;
  • Кировоградская область — 140 прививок;
  • Луганская область — 220 прививок;
  • Львовская область — 140 прививок;
  • Киев — 100 прививок;
  • Николаевская область — 70 прививок;
  • Одесская область — 180 прививок;
  • Полтавская область — 230 прививок;
  • Ровенская область — 110 прививок;
  • Сумская область — 80 прививок;
  • Тернопольская область — 180 прививок;
  • Харьковская область — 130 прививок;
  • Херсонская область — 150 прививок;
  • Хмельницкая область — 110 прививок;
  • Черновицкая область — 40 прививок;
  • Черниговская область — 90 прививок.
  • Черкасская область — 390 прививок.

Напомним, что ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что к концу лета 2021 года в Украине может появиться платная вакцинация от Covid-19 в частных клиниках.

Как ранее сообщали "Комментарии", Степанов отмечал, что новые штаммы коронавируса Covid-19, "британский" и "южноафриканский", являются более заразными и опасными для человеческого организма. 


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Источник: https://t.me/COVID19_Ukraine/1523
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