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Минздрав обнаружил гепатит А в пяти областях Украины: есть ли угроза дальнейшего распространения

Главный санитарный врач рассказал о ситуации со вспышкой гепатита А в Украине.

сегодня, 11:10
Автор:
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Slava Kot
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Первые случаи вспышки гепатита А зафиксировали в Винницкой области, где на 6 ноября было подтверждено 245 случаев заболевания. Теперь известны о подтвержденных единичных случаях гепатита А еще в четырех областях Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Минздрава.

Минздрав обнаружил гепатит А в пяти областях Украины: есть ли угроза дальнейшего распространения

Гепатит А обнаружен в пяти областях Украины. Фото из открытых источников

С 17 октября в Винницкой области подтвердили 245 случаев гепатита А. Из них 182 человека попали в больницу, из которых 128 уже прошли соответствующее лечение и были выписаны.


Кроме Винницкой области, единичные случаи обнаружили еще в нескольких регионах Украины:

  • Ивано-Франковская – 12 случаев заболевания гепатитом А;
  • Закарпатская – 11;
  • Днепропетровская – 3;
  • Тернопольская – 1.

В Минздраве заявили, что вспышка гепатита А произошла только в Винницкой области, где болезнь имела общий источник инфекции. В то время как в других случаях были выявлены единичные заболевания, не имеющие общего источника инфицирования. Министерство здравоохранения указывает, что распространение болезни в Украине, особенно в Винницкой области начинает уменьшаться.

"Количество как госпитализированных, так и новых случаев в Винницкой области уменьшается, что говорит об эффективности противоэпидемических мер и контроле над вспышкой", — сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Гепатит А – это заразная вирусная болезнь, влияющая на печень. Этот вирус передается через загрязненную воду или еду. Также может быть передан путем прямого контакта с инфицированным лицом или через хозяйственные предметы, которые имели контакты с инфицированным человеком.

Симптомы гепатита A могут варьировать от легких до тяжелых, и они могут включать усталость, потерю аппетита, желтуху, боль в животе, тошноту и другие. В большинстве случаев гепатит A – это временная болезнь, и после выздоровления образуется стойкий иммунитет.

Чтобы предотвратить заражение гепатитом A, рекомендуется вакцинация, которая оказывает стойкий иммунитет в течение длительного времени. Кроме того, важно соблюдать личную гигиену, особенно в местах, где существует риск заражения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВОЗ предупреждает мир о новой пандемии.

Также "Комментарии" писали, что в Минздраве Украины сделали предупреждение о вспышке болезни от которой нет лекарства.



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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/igor-kuzin-spalah-gepatitu-a-zafiksovano-lishe-na-vinnichchini-v-reshti-oblastej-fiksuemo-poodinoki-vipadki-jaki-ne-majut-spilnogo-epidemiologichnogo-zv%e2%80%99jazku
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