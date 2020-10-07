kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.10.2020

BTC/USD

10590.61

ETH/USD

339.08

LTC/USD

45.61

НБУ 07.10.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Минздрав назвал сумму, необходимую на лечение одного больного COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Минздрав назвал сумму, необходимую на лечение одного больного COVID-19

Министр сообщил, что включено в тариф, который перечисляется больницам

сегодня, 12:27
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине лечение одного пациента, тяжело заболевшего коронавирусом, обходится в 45 тысяч грн. Такие данные сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 7 октября.

Минздрав назвал сумму, необходимую на лечение одного больного COVID-19

"Если мы говорим о процессе лечения, то на одного больного, который имеет тяжелое течение болезни, расходуется сумма от 45 000 гривен. Лекарственные средства учтены в тарифе. Это то, что мы переводим непосредственно врачам", — сказал Степанов.

Как объяснил министр, в тариф, который перечисляется больницам, включены такие расходы: 300% заработной платы медработникам, непосредственно занятым в лечении инфекции, сами лекарственные средства и медицинские изделия, необходимые для лечения больного COVID-19.

Степанов отметил, что Министерство здравоохранения переправляет средства на лечение в медицинские учреждения, где лечат зараженных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что коронавирус в Украине будут лечить с помощью двух новых препаратов. Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за лекарства добавили в протокол лечения коронавируса в Украине.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости