Минздрав назвал сумму, необходимую на лечение одного больного COVID-19

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Таисия Ерохина
В Украине лечение
одного пациента, тяжело заболевшего
коронавирусом, обходится в 45 тысяч грн. Такие данные сообщил министр здравоохранения Максим
Степанов на брифинге 7 октября.
Как объяснил
министр, в тариф, который перечисляется больницам, включены такие расходы: 300%
заработной платы медработникам, непосредственно занятым в лечении инфекции, сами
лекарственные средства и медицинские изделия, необходимые для лечения больного
COVID-19.
Степанов отметил,
что Министерство здравоохранения переправляет средства на лечение в медицинские
учреждения, где лечат зараженных коронавирусом.
Ранее сообщалось,
что коронавирус в Украине будут лечить с помощью двух новых препаратов. Глава
Минздрава Максим Степанов сообщил, что за лекарства добавили в протокол
лечения коронавируса в Украине.
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