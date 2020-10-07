Минздрав назвал сумму, необходимую на лечение одного больного COVID-19

В Украине лечение одного пациента, тяжело заболевшего коронавирусом, обходится в 45 тысяч грн. Такие данные сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 7 октября.

"Если мы говорим о процессе лечения, то на одного больного, который имеет тяжелое течение болезни, расходуется сумма от 45 000 гривен. Лекарственные средства учтены в тарифе. Это то, что мы переводим непосредственно врачам", — сказал Степанов.

Как объяснил министр, в тариф, который перечисляется больницам, включены такие расходы: 300% заработной платы медработникам, непосредственно занятым в лечении инфекции, сами лекарственные средства и медицинские изделия, необходимые для лечения больного COVID-19.

Степанов отметил, что Министерство здравоохранения переправляет средства на лечение в медицинские учреждения, где лечат зараженных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что коронавирус в Украине будут лечить с помощью двух новых препаратов. Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за лекарства добавили в протокол лечения коронавируса в Украине.

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