Минздрав начинает кампанию вакцинации от полиомиелита детей до 6 лет: какая причина

В министерстве здравоохранения Украины обновили национальный календарь обязательных профилактических прививок (приказ Минздрава от 30.12.2021 № 2922). Среди внесенных изменений – количество прививок от полиомиелита. До конца января медики требуют детям от 6 месяцев до 6 лет ввести пропущенные дозы вакцины от полио, а затем в стране проведут дополнительное введение еще трех доз для всех дошкольников страны. Причиной тому стали несколько случаев заражения этой инфекцией в Ровенской и Закарпатской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передают "Комментарии".

Дополнительные дозы вакцины от полиомиелита до 6 лет. Фото из открытых источников

Этому решению предшествовала ситуация с заражением ребенка в пригороде Ровно осенью 2021 года. Тогда многодетная семья вернулась с отдыха на Закарпатье и у одного ребенка начался паралич. При проверке оказалось, что заражены и другие дети, но болеют бессимптомно. Расследование инфекционистов привело их в Закарпатскую область — всего тогда в Украине обнаружили 20 инфицированных детей.

“Полиомиелит угрожает огромныму количеству невакцинированных и не полностью вакцинированных детей неизлечимым параличом и даже смертью. Единственной и безальтернативной защитой от болезни является прививка. Я призываю родителей немедленно проверить, сделали ли они все прививки своим детям. Если есть нарушение календаря прививок или пропущенные вакцинации, нужно обратиться к педиатру или семейному врачу и привиться", — заявил Игорь Кузин, главный государственный санитарный врач.

Медики бьют тревогу, поскольку полиомиелит вызывает безвозвратный паралич, от него нет лекарств.

Поэтому родителям дают время до конца января, чтобы наверстать пропущенные прививки. По календарю до года ребенку вводят три дозы, затем еще одну в 1,5 года, далее идет вакцинация в 6 лет и в 14.

Из-за низкого уровня вакцинации теперь в стране проведут дополнительные три раунда дополнительной иммунизации детей до 6 лет оральной полиовакциной (ОПВ).

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