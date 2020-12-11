Медики фиксируют у детей новый симптом коронавируса – исследование

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Врачи заметили у
детей, заболевших коронавирусом, новые симптомы, один из них — "клубничный язык".
Об этом сообщает газета Express со ссылкой на исследование ученых американской
некоммерческой клиники Мэйо.
Фото из открытых источников
Так,
коронавирусная инфекция в большинстве случаев не представляет серьезной угрозы
для детей, но может вызвать серьезную реакцию, если спровоцирует
мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C). Как объясняют медики, у
большинства детей, инфицированных вирусом COVID-19, это заболевание протекает в
легкой форме.
Эксперты Медицинской
школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете выяснили, что у детей с
этим воспалительным синдромом опухают глаза, краснеют щеки, а язык становится "клубничным"
— так называют воспаление сосочков языка.
Отмечается, что медики
фиксируют "существенное клиническое совпадение" между воспалительным
синдромом, который вызывает коронавирус, и болезнью Кавасаки – редкое
заболевание, которое вызывает воспаление кровеносных сосудов у детей.
Напомним, врач
назвал самые
опасные симптомы коронавируса. По словам медика, чаще всего осложнения
коронавирусной болезни сопровождаются повышенной температурой. Но есть и
исключения – все зависит от особенностей организма.
Как ранее
сообщалось, врач назвал главное условие в лечении пациентов с
тяжелой формой COVID-19.
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