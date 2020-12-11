Медики фиксируют у детей новый симптом коронавируса – исследование

Врачи заметили у детей, заболевших коронавирусом, новые симптомы, один из них — "клубничный язык". Об этом сообщает газета Express со ссылкой на исследование ученых американской некоммерческой клиники Мэйо.

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Так, коронавирусная инфекция в большинстве случаев не представляет серьезной угрозы для детей, но может вызвать серьезную реакцию, если спровоцирует мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C). Как объясняют медики, у большинства детей, инфицированных вирусом COVID-19, это заболевание протекает в легкой форме.

"Но у детей, у которых развивается MIS-C, некоторые органы и ткани, такие как сердце, легкие, кровеносные сосуды, почки, пищеварительная система, мозг, кожа или глаза, сильно воспаляются", — предупредили в клинике Мэйо.

Эксперты Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете выяснили, что у детей с этим воспалительным синдромом опухают глаза, краснеют щеки, а язык становится "клубничным" — так называют воспаление сосочков языка.

Отмечается, что медики фиксируют "существенное клиническое совпадение" между воспалительным синдромом, который вызывает коронавирус, и болезнью Кавасаки – редкое заболевание, которое вызывает воспаление кровеносных сосудов у детей.

Напомним, врач назвал самые опасные симптомы коронавируса. По словам медика, чаще всего осложнения коронавирусной болезни сопровождаются повышенной температурой. Но есть и исключения – все зависит от особенностей организма.

Как ранее сообщалось, врач назвал главное условие в лечении пациентов с тяжелой формой COVID-19.

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