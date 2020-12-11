Врач назвал главное условие в лечении пациентов с тяжелой формой COVID-19

Для пациентов с коронавирусом крайне важен кислород. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Дубровский на своей странице в Facebook.

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Как объясняет эксперт, причина в интерстициальном отеке легких — это отек и утолщение пространства между альвеолой и легочными капиллярами. В худших случаях жидкость из сосуда просачивается и в альвеолярное пространство, что фиксирует УЗИ легких. От размера отека напрямую зависит тяжесть течения заболевания.

Таким образом у пациентов ухудшается газообмен в легких: кислород не может быстро проходить с просвета альвеол в кровь к эритроцитам и гемоглобину. Все это приводит к гипоксии — недостатку кислорода клеткам.

По словам врача, лечение таких пациентов направлено на прекращение иммунной агрессии и уменьшение отека. Но первоочередная задача — восстановить концентрацию кислорода в кровяном русле и быстро остановить кислородное голодание клеток.

"Чистый кислород по градиенту концентрации лучше проходит через аэрогематический барьер, даже несмотря на отек. Это наиболее эффективный и действенный способ преодоления гипоксии. Отек уменьшается постепенно, на это нужно время. При лечении тяжелых пациентов времени катастрофически не хватает. Необходима срочная коррекция газового состава крови и насыщения клеток кислородом", — заявил Дубровский.

Поэтому, пишет эксперт, пока весь мир ищет лекарство от коронавируса и средства профилактики тяжелых осложнений, главное в лечении тяжелых форм COVID-19 — кислород.

"Не будет кислорода — будет высокая смертность. Будет кислород — будет эффективное лечение для поступающих в стационар больных", — резюмирует медик.

Как ранее сообщалось, врач опровергла популярный миф о вакцине против коронавируса.

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