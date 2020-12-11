Врач назвал главное условие в лечении пациентов с тяжелой формой COVID-19

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Таисия Ерохина
Для пациентов с коронавирусом крайне важен кислород. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Дубровский на своей странице в Facebook.
Фото из открытых источников
Как объясняет эксперт, причина в интерстициальном отеке легких — это отек и утолщение пространства между альвеолой и легочными капиллярами. В худших случаях жидкость из сосуда просачивается и в альвеолярное пространство, что фиксирует УЗИ легких. От размера отека напрямую зависит тяжесть течения заболевания.
Таким образом у пациентов ухудшается газообмен в легких: кислород не может быстро проходить с просвета альвеол в кровь к эритроцитам и гемоглобину. Все это приводит к гипоксии — недостатку кислорода клеткам.
По словам врача, лечение таких пациентов направлено на прекращение иммунной агрессии и уменьшение отека. Но первоочередная задача — восстановить концентрацию кислорода в кровяном русле и быстро остановить кислородное голодание клеток.
Поэтому, пишет эксперт, пока весь мир ищет лекарство от коронавируса и средства профилактики тяжелых осложнений, главное в лечении тяжелых форм COVID-19 — кислород.
Как ранее сообщалось, врач опровергла популярный миф о вакцине против коронавируса.
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