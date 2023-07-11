Материться опасно для здоровья: ученые объяснили, почему

Ругательства повышают уровень стресса (фото из открытых источников)

Большинство людей оправдывает брань как способ "выпустить пар". Однако учёные доказали, что она не только не способствует высвобождению негативных эмоций. Не лучшим образом мат влияет на здоровье ругающегося и даже того, кто все это слушает. "Комментарии" разобрались, почему так происходит и какую опасность несет.

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Миф о том, что "крепкое словцо" помогает снять напряжение, пытаются опровергнуть давно. За это брались даже советские учёные. В 90-е они в течение нескольких лет наблюдали за двумя группами людей: для одной из них брань была нормой жизни, вторая обходилась в общении литературными словами. В результате обнаружили, что за то время, пока шел эксперимент, у любителей нецензурщины произошли возрастные изменения на клеточном уровне, к тому же у каждого из них был целый букет болезней. У испытуемых из второй группы подобных отклонений не было: чувствовали они себя гораздо лучше, выглядели хорошо – некоторые даже моложе своего возраста.

Немецкие ученые пошли еще дальше – они фиксировали у матершинников малейшие изменения в работе организма, даже на генетическом уровне. И пришли к выводу, что у ругающихся здоровье портится чрезвычайно резко. Поскольку такой эффект наблюдался у 85% протестированных (15% оказались более крепкими орешками), это не могло быть просто стечением обстоятельств.

Последние исследования по этой теме, проведенные британскими учеными из Университета Бристоля, окончательно доказали, что ругательства вредят здоровью. Людей, вовлеченных в эксперимент, разделили на две группы: одна читала вслух текст с нецензурными словами, вторая тот же текст читала без них. Всем к головам подключили специальные электроды, которые передавали информацию об электрической активности мозга. Таким образом, фиксировался уровень стресса. Обработав полученные данные, специалисты увидели, что всплеск стресса наблюдался у матерящихся и у тех, кто это слышал. В остальных случаях мозг вел себя спокойно. Так что получается, что ругательство не только не помогает разрядиться, избавиться от негативных эмоций, а как раз наоборот – дает двойную нагрузку на нервную систему. Ученые убеждены, что это происходит потому, что наш организм воспринимает нецензурную лексику как агрессию. К каким заболеваниям приводят нервные потрясения, мы все отлично знаем.

Кстати, ученым удалось опровергнуть еще один миф, согласно которому мат обладают обезболивающим эффектом. Ведь даже у того, кто не допускает в своем лексическом наборе нелитературных слов, они прорываются, если, допустим, больно удариться. Некоторые неврологи объясняли это так: высокий уровень стресса в момент удара изменяет восприятие боли в центральной нервной системе.

Однако эксперимент немецких ученых эту версию полностью опроверг. Они предложили людям, которые погружают руку в ледяную воду, выкрикивать маты. По идее, ругань должна была снизить боль. Но на практике оказалось, что ощущения у участников опыта не изменились.

В конце концов, ученые соглашаются: если человек в силу своего воспитания считает, что ругаться – это нормально, крепкое словечко помогает немного снизить уровень стресса. Но только чуть-чуть. И это вовсе не означает, что мат не влияет негативно на его здоровье.



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