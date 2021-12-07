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Ляшко рассказал о вакцинации детей от 5 лет против Covid-19

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассчитывает, что в Украине тоже начнут прививать против Covid-19 детей с 5-ти лет, подростков с 12-ти лет уже вакцинировано более 40 тысяч

сегодня, 14:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко высказал надежду, что в Украине будет разрешена вакцинация детей, начиная с 5 лет. На сегодняшний день полный курс вакцинации прошло больше 40 тысяч подростков, старше 12 лет. Как информирует портал "Комментарии", об этом глава Минздрава заявил, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Саммит дети", пишет "Интерфакс-Украина".

Ляшко рассказал о вакцинации детей от 5 лет против Covid-19

Вакцинация. Фото: Укринформ

Виктор Ляшко рассказал, что в Минздраве уже дали разрешение на вакцинацию детей старше 12 лет. Хотя уже сейчас ряд стран разрешил вакцинировать детей от 5 лет.

По словам министра, вскоре производители вакцин, которые поставляют свои препараты в Украину, могут откорректировать инструкции, где прописать, что вакцинация детей от 5 лет – разрешена.

При этом Виктор Ляшко уточнил, что правительство сегодня не ставит детей в приоритет по вакцинации. Этот вопрос не на первом месте. На первом месте массовая вакцинация украинцев, которые попадают в группы риска и которые нуждаются в первоочередной вакцинации. Для власти приоритет как можно больше вакцинировать именно таких людей.

Отметим, в Украине существенно выросло количество заболевших коронавирусом детей после того, как в стране начал распространяться штамм "Дельта". Мутировавший штамм называют более заразным, чем предыдущие.

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Источник: https://interfax.com.ua/news/pharmacy/784379.html
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