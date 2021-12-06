После тяжелой формы COVID придется восстанавливаться в течение 5 лет, - врач

Людям, которым пришлось перенести тяжелую форму коронавирусной инфекции, понадобится до пяти лет, чтобы вновь начать жить обыденной жизнью, восстановить свое здоровье. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал член Совета общества интенсивной терапии в Великобритании Зудин Путучери, пишет The Guardian.

Коронавирус. Фото из открытых источников

При этом Зудин Путучери уточнил, что речь идет о тех людях, которые переболели в тяжелой форме коронавирусом и вынуждены были обращаться к медикам за помощью.

Путучери отметил, в отделении интенсивной терапии сегодня большинство именно тех, кто по тем или иным причинам не прошел полный курс вакцинации и теперь вынужден бороться за жизнь. При этом среди тех, кто оказался на больничной койке, немало беременных женщин, который решили не вакцинироваться, чтобы не подвергать плод опасности.

По словам, Зудина Путучери, молодым людям легче побороть болезнь. Примерно 60% тех, кто из-за коронавируса оказался в больнице может справиться с болезнью и выживает. Вот только, даже, если человек выздоровел и выписался из медучреждения, то ему понадобится время для возвращения к нормальной жизни. Катастрофически не хватает медперсонала, который будет ухаживать за такими пациентами. Им нужно много времени для ухода и реабилитации. В целом нужно до 5 лет, чтобы переболевшие коронавирусом возвратились к обыденной жизни.

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