Ляшко назвал 2 условия для получения международного сертификата о вакцинации

Барьеры перед украинцами снимаются, международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 можно получить у семейного врача. Об это этом в комментарии телеканалу "1+1" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает портал "Комментарии".

Виктор Ляшко - фото Facebook Виктора Ляшко

Виктор Ляшко рассказал, что сегодня нет никаких проблем для получения международного сертификата о вакцинации. Есть лишь несколько условий, когда этот сертификат можно получить. Условия всего два: вам должны сделать две прививки вакциной против коронавируса и второе условие – после этих прививок вы должны обратиться к своему семейному врачу в удобное для вас время и попросить у него этот сертификат. Виктор Ляшко подчеркнул, что не нужно верить слухам о том, что только отдельные вакцины подпадают под то, чтобы получить международный сертификат. На самом деле все вакцины, которыми вакцинируют украинцев, признаны Всемирной организации здоровья и поэтому независимо от того какой вакциной вы прививались ваш семейный доктор вам выдаст международный сертификат, который подтверждает вашу вакцинацию.

Также Виктор Ляшко развеял слухи о том, что обязательно этот сертификат должен быть на желтом бланке. В отдельных медучреждениях распространяют такие сплетни. На самом деле это миф, не важно, какого цвета бланк. Главное, что на документе должна стоять печать врача и медучреждения, которое вам его выдало. Что касается электронного сертификата ЕС, то Украина получила техническое задание к этому электронному приложению и разработала своё. Министр подчеркнул, что после проведённых всех экспертиз украинский ковид-сертификат полностью соответствует требованиям ЕС. Следовательно, украинцы могут путешествовать в страны Евросоюза, не боясь, что их не пустят в ту или иную страну.

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