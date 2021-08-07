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Главная Новости Общество медицина Локдауна с 4 сентября не будет: главный санврач Украины снял интригу
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Локдауна с 4 сентября не будет: главный санврач Украины снял интригу

Минздрав хочет оттянуть новый локдаун на максимально отдаленный срок

сегодня, 14:37
Автор:

Кравцев Сергей

Введение общенационального локдауна – это не тот метод борьбы с пандемией, который сейчас есть актуальным. Другое дело — адаптивный карантин, которого, как и раньше, власти будут придерживаться. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Локдауна с 4 сентября не будет: главный санврач Украины снял интригу

Игорь Кузин. Фото телеканала "Дом"

По его словам, адаптивный карантин уже себя показал в прошлом году, когда нужно было остановить резкий рост заболеваемости на коронавирус в отдельных регионах. Этот метод хорош тем, что можно локализировать рост заболеваемости в отдельных областях, усилив на их территории противоэпидемиологические меры и при этом не закрывать всю страну на карантин.

"Мы сейчас хотим оттянуть локдаун на максимально отдаленный срок", — отметил Кузин.

Также главный санврач развенчал слухи о якобы введении очередного локдауна уже с 4 сентября. По словам Кузина, эта информация не соответствует действительности. Нет никакой надобности вводить карантин уже в сентябре, потому что пока рано говорить об ухудшении ситуации. Игорь Кузин согласился с тем, что в отдельно взятых регионах действительно наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, но это не причина говорить о том, что через месяц будут усилены противоэпидемиологические меры. По словам чиновника, мировой опыт показывает, что целесообразно вводить карантин в конце осени или в начале зимы. Пока что говорить об этом рано.

Читайте также материал на портале "Комментарии" о том, что ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сделал заявление о вероятности нового локдауна в Украине.


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-kuzin-lokdaun/31398162.html
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