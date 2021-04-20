Лаборатория по производству вакцин от COVID-19 в Украине: насколько реальна идея Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о собственной лаборатории по производству лекарств и вакцин от коронавируса. Подобные тезисы озвучивает в эфирах ТВ и глава Минздрава Максим Степанов. "Комментарии" попросили экспертов оценить эту идею и пояснить, насколько она актуальна и реализуема.

Заседание у Зеленского. Фото: ОПУ

"В Украине десятки современных фармзаводов"

Президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк отмечает, что в Киеве до сих пор существует Институт фармакологии и токсикологии Национальной Академии медицинских наук. Он призван разрабатывать вакцины и лекарства.

"При СССР это был один из серьезнейших институтов. Здесь разрабатывались не только вакцины и лекарства. Он работал и на военную промышленность. Участвовал в разработках отравляющих веществ и средств защиты от них. Других необходимых химических соединений, которые используются как лекарства. На этой базе вполне можно делать лабораторию, о которой говорил президент. Тем более, что у нас остались еще светлые умы, которые понимают, что делать и как", — подчеркивает Виктор Сердюк.

В то же время, подчеркивает он, подобная лаборатория должна адаптировать те формулы, молекулы, которые уже разработаны, – для локализации на имеющихся производствах в Украине.

"Нет препятствий, чтобы в Харькове, Киеве, где имеются соответствующие производственные мощности, мы реализовали эту идею. Есть инициатива и по производству в Украине по лицензии китайских вакцин. В принципе, можно любую вакцину производить по лицензии. Вопрос именно в локализации производства вакцин и лекарств. И для этого особо денег не надо", — уверяет Виктор Сердюк.

По его словам, парадокс в том, что для локализации производства наша фармацевтическая промышленность готова. Только нужны госгарантии, что потом будет куплено то, что она произведет по госзаказу. Президент говорит, что на создание лаборатории в текущем году в государственном бюджете заложено 100 млн грн.

"Так вы дайте госгарантии, что именно на такую сумму приобретете то, что будет произведено. Сейчас вакцин не хватает, потому что негде их производить. У нас – есть где. В Украине десятки современных фармзаводов. И не нужно покупать через прокладки, нужно просто локализовать производство. Как сделала та же Индия, у которой мы покупали CoviShield — аналог британской вакцины AstraZeneca", — считает эксперт.

"Нельзя за год или даже за пять лет вновь создать научные школы"

Аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль считает, что любые предложения по созданию собственной вакцины от COVID не несут смысловой нагрузки. Потому что в Украине десятки лет уничтожалась наука.

"Мы катастрофически отстали от ведущих стран мира не только в медицине, а и фактически по любому инновационно-научному направлению. Только в Киеве есть десятки НИИ, в которых даже сотрудники не понимают, чем занимаются. Так, сдувают пыль с архивов некогда перспективных разработок. А помещения таких НИИ с половины сдают в аренду, чтобы хоть как-то выжить", — подчеркивает эксперт.

Владимир Коваль с сожалением отмечает, что в свое время, у государства не нашлось финансовых ресурсов на поддержку науки. И сейчас же пожинаем плоды таких действий. Аналитик поясняет, что нельзя за год или даже за пять лет вновь создать научные школы, заинтересовать молодежь, обустроить научно-техническую базу. На это необходимы десятилетия и миллиарды долларов.

"Да, можно создать одну современную лабораторию. Оснастить ее по последнему слову техники. Но все реактивы, приборы, программное обеспечение и пр. будут закупаться за границей. Это не системный подход, а показуха, — уверен Владимир Коваль. — Такую лабораторию можно показывать европейским партнерам, политики могут регулярно и торжественно перерезать красные ленточки. Такую лабораторию можно включать во все возможные доклады, рапортуя о своих успехах. А по факту — это будет лишь Потемкинская деревня, за которой скрываются развалины некогда мощной украинской науки".

Как ранее писали "Комментарии", Минздрав сообщил о сроках получения второй дозы вакцины от коронавируса.

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