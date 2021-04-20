Лаборатория по производству вакцин от COVID-19 в Украине: насколько реальна идея Зеленского

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Таисия Ерохина
Президент Украины Владимир Зеленский заговорил
о собственной лаборатории по производству лекарств и вакцин от коронавируса. Подобные
тезисы озвучивает в эфирах ТВ и глава Минздрава Максим Степанов. "Комментарии"
попросили экспертов оценить эту идею и пояснить, насколько она актуальна и
реализуема.
Заседание у Зеленского. Фото: ОПУ
Президент Всеукраинского совета защиты прав и
безопасности пациентов Виктор Сердюк отмечает, что в Киеве до сих пор
существует Институт фармакологии и токсикологии Национальной Академии
медицинских наук. Он призван разрабатывать вакцины и лекарства.
"При СССР это был один из серьезнейших
институтов. Здесь разрабатывались не только вакцины и лекарства. Он работал и
на военную промышленность. Участвовал в разработках отравляющих веществ и
средств защиты от них. Других необходимых химических соединений, которые
используются как лекарства. На этой базе вполне можно делать лабораторию, о
которой говорил президент. Тем более, что у нас остались еще светлые умы,
которые понимают, что делать и как", — подчеркивает Виктор Сердюк.
В то же время, подчеркивает он, подобная
лаборатория должна адаптировать те формулы, молекулы, которые уже разработаны,
– для локализации на имеющихся производствах в Украине.
"Нет препятствий, чтобы в Харькове, Киеве, где имеются соответствующие производственные мощности, мы реализовали эту идею. Есть инициатива и по производству в Украине по лицензии китайских вакцин. В принципе, можно любую вакцину производить по лицензии. Вопрос именно в локализации производства вакцин и лекарств. И для этого особо денег не надо", — уверяет Виктор Сердюк.
По его словам, парадокс в том, что для
локализации производства наша фармацевтическая промышленность готова. Только
нужны госгарантии, что потом будет куплено то, что она произведет по госзаказу.
Президент говорит, что на создание лаборатории в текущем году в государственном
бюджете заложено 100 млн грн.
"Так вы дайте госгарантии, что именно на такую
сумму приобретете то, что будет произведено. Сейчас вакцин не хватает, потому
что негде их производить. У нас – есть где. В Украине десятки современных
фармзаводов. И не нужно покупать через прокладки, нужно просто локализовать
производство. Как сделала та же Индия, у которой мы покупали CoviShield —
аналог британской вакцины AstraZeneca", — считает эксперт.
Аналитик, кандидат экономических наук Владимир
Коваль считает, что любые предложения по созданию собственной вакцины от COVID
не несут смысловой нагрузки. Потому что в Украине десятки лет уничтожалась
наука.
"Мы катастрофически отстали от ведущих стран
мира не только в медицине, а и фактически по любому инновационно-научному
направлению. Только в Киеве есть десятки НИИ, в которых даже сотрудники не
понимают, чем занимаются. Так, сдувают пыль с архивов некогда перспективных
разработок. А помещения таких НИИ с половины сдают в аренду, чтобы хоть как-то
выжить", — подчеркивает эксперт.
Владимир Коваль с сожалением отмечает, что в
свое время, у государства не нашлось финансовых ресурсов на поддержку науки. И
сейчас же пожинаем плоды таких действий. Аналитик поясняет, что нельзя за год
или даже за пять лет вновь создать научные школы, заинтересовать молодежь,
обустроить научно-техническую базу. На это необходимы десятилетия и миллиарды
долларов.
"Да, можно создать одну современную
лабораторию. Оснастить ее по последнему слову техники. Но все реактивы,
приборы, программное обеспечение и пр. будут закупаться за границей. Это не
системный подход, а показуха, — уверен Владимир Коваль. — Такую лабораторию
можно показывать европейским партнерам, политики могут регулярно и торжественно
перерезать красные ленточки. Такую лабораторию можно включать во все возможные
доклады, рапортуя о своих успехах. А по факту — это будет лишь Потемкинская
деревня, за которой скрываются развалины некогда мощной украинской науки".
Как ранее писали "Комментарии", Минздрав
сообщил о сроках получения второй
дозы вакцины от коронавируса.
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