Вторая доза вакцины от коронавируса: Минздрав сообщил о сроках получения

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Таисия Ерохина
Украинцы, которые вакцинировались первой дозой вакцины от коронавируса Covishield/AstraZeneca, должны получить вторую дозу через 12 недель после первой. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в своем Telegram-канале сегодня, 20 апреля.
Вакцина от коронавируса. Фото из открытых источников
Сообщается, что о времени и месте вакцинации от коронавируса человеку должны сообщить по контактному номеру, который был оставлен во время прививки.
Как отметили в Минздраве, ссылаясь на медицинский журнал The Lancet, исследования показали, что эффективность вакцины AstraZeneca после двух стандартных доз, введенных с интервалом в 12 недель или дольше, возрастала до 81,3%. Исследование проводилось в марте 2021 года.
Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что после Пасхи 2021 года в Украине может произойти новый всплеск эпидемии коронавируса. По словам министра, Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом и в текущий момент динамика заражений идет на спад. Однако в Министерстве здравоохранения заявили, что расслабляться рано.
Как сообщал портал "Комментарии" ранее, врач рассказала, когда вакцинация от коронавируса может быть опасна. В Украине, по мнению медика, приходится учитывать ситуацию с вакцинами. Возможность вакцинации другим производителем допустима, считает эксперт. Однако врач говорит о важности методики производства вакцины. То есть это может быть РНК-вакцина, векторная или инактивированная вакцина.
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