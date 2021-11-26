Кто не успел – тот опоздал: в Украине утилизируют 400 тысяч доз вакцины

В Украине утилизируют 400 тысяч доз вакцин "Астразенека", у которой истек срок годности. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал главный санврач страны Игорь Кузин.

Вакцина. Фото из открытых источников

В Минздраве отметили, что утилизируют только вакцину "Астразенека", которая была предоставлена в качестве гуманитарной помощи. Всего по предварительным подсчётам по регионам будет утилизировано 400 тысяч доз вакцины.

Кузин рассказал, что вакцину, сроки использования которой прошли, уже изъяли. Главный санврач рассказал также об этапах утилизации вакцины против коронавируса. Изначально принимается решение об утилизации. Затем вакцину свозят со всех регионов на один склад, где и подписывают договор об утилизации.

Игорь Кузин считает, что вакцину не успели использовать по назначению из-за протестных акций противников вакцинации. К тому же слишком много фейков и надуманной информации в соцсетях сделали свое дело. Много людей начали сомневаться в важности и необходимости вакцинации. В итоге, 400 тысяч вакцины оказалось с просроченным сроком годности.

Читайте на портале "Комментарии" — в Минздраве рассказали, что собираются усилить борьбу с фейковым вакцинированием против коронавируса. Отвечать придется не только тем. Кто решил приобрести фейковый сертификат о вакцинации, но и докторам, которые внесли "липовые" данные в электронную систему здравоохранения.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало — в ЮАР обнаружен новый штамм COVID, который еще более опасен, чем предыдущие. Страны прекращают свое сообщение со странами ЮАР.





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