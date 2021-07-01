Криворожских горняков под угрозой увольнений начали массово прививать от коронавируса

На криворожских горнодобывающих предприятиях началась вакцинация от коронавируса (Covid-19). Как сообщили журналисту издания "Комментарии" работник одного из местных горно-обогатительных комбинатов (ГОКов) первую дозу вакцины он получили на прошлой неделе.

На предприятиях Кривого Рога началась вакцинация от коронавируса, фото из открытых источников

"Нам рассказали на предприятии, что наша компания закупила вакцин от коронавируса на полтора миллиарда гривен. Вакцинировали нас 25 июня "Пфайзером", — сообщил бригадир слесарей одного из ГОКов. — "Все набиралось в шприц в моем присутствии, мне демонстрировали сертификат вакцины, о виде вакцины уведомили заранее".

По словам бригадира, никакого особого дискомфорта сразу после укола он не почувствовал, побочных явлений за неделю не было. Следующая вакцинация у него намечена через месяц. На уточняющий вопрос почему он сразу же согласился на вакцинацию и была ли "принудиловка", мужчина ответил:

"Надоело уже носить маски, может хоть снимем их скоро. Никого конкретно "Пфайзером" вакцинироваться у нас не заставляли. Поставили срок — пройти все этапы вакцинации до конца этого года. Хочешь тем, что закупил и колит предприятие, хочешь — выбирай любого другого производителя и проходи вакцинацию за пределами предприятия — в частных или государственных медучреждениях. В случае же если ты откажешься и не вакцинируешься от коронавируса до конца года, то сказали, что тебя к работе не допустят — "будешь работать в другом месте, но не у нас", уволят фактически. Потому особого выбора у меня не было".

О том, что на целом ряде криворожских предприятий будет своя отдельная (негосударственная) программа вакцинации знали, как минимум с весны этого года, — рассказал ИТР-овский работник другого горного предприятия Кривого Рога, также пожелавший остаться неизвестным. Некоторые из "белых воротничков" на горнодобывающих и метпредприятиях региона работали часть времени "на удаленке" еще с прошлого года. В отличие от нашего первого собеседника, мужчина еще не прошел ни одного этапа вакцинации и не до конца уверен, будет ли ее проходить. Отчасти пугают вероятные побочные явления, а также убежденность, что согласно симптомам, он уже переболел раннее. Но устные пожелания "руководства" о необходимости вакцинироваться, если он хочет сохранить свое рабочее место — слышал.

"По правде говоря, мы надеялись, что первыми своих работников станут прививать наши конкуренты, а мы уже посмотрим, как и что", — делиться своими сомнения наш собеседник. — "Но оказалось, что первым в Кривом Роге вакцинируют персонал моего предприятия. Ни колоть не хочется непонятно что, ни терять работу. Насколько реально будут увольнять — не знаю, может это просто угрозы, может недопуск будет и будешь находиться в бессрочном отпуске за свой счет. Может поначалу и дадут работать "на удаленке", а потом когда найдут на твое место вакцинированного специалиста, тогда и уволят... Радует, что все же у нас пока предлагают колоть "Пфайзер", а не китайскую жижу, но до конца решение на счет вакцинации, я еще не принял".

Таким образом, на отдельных украинских предприятиях крупного бизнеса де-факто начинает действовать режим "принудительной вакцинации" от ковида, каковой внедряется в России или в ряде стран Европы. Аргументация: отказываешься от вакцинации без уважительных причин — ставишь под угрозу других работников и не можешь посещать место работы. Хотя у антипрививочников есть свое мнение на этот счет, особенно в части реальной эффективности антиковидных вакцин и вероятных побочных эффектов, а также личной неприкосновенности и выбора человека.

Однако, знание автором специфики деятельности руководства крупных криворожских предприятий горно-металлургического комплекса, вне зависимости от личности их собственника, слухи и устные "требования", распространяемые на комбинатах не всегда могут "облачаться" в письменные приказы. Вполне вероятно, что определенное давление на руководство предприятий может оказываться "сверху" либо администрация окончательное решение касаемо массовых увольнений будет принимать имея на руках цифры "несогласных". Ведь не уволишь же половину персонала, если он категорически пойдет "в отказ" от вакцинации!

Напомним, что "Комментарии" уже писали, при каких условиях вакцинация от коронавируса может быть опасной.

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